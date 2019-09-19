Донецкий паралимпиец Виктор Смирнов получил квартиру в Славянске (Фото)

Сегодня, 19 сентября, в Славянске (Донецкая обл.) Заслуженный мастер спорта, шестикратный паралимпийский чемпион, Герой Украины Виктор Смирнов получил трехкомнатную квартиру. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Как отметил глава области, последний раз выдающиеся спортсмены Донетчины получали квартиры в 2012 году. На эту квартиру средства выделили из областного и местного бюджетов. «Это первая квартира, купленная в этом году, но не последняя», – написал Кириленко.

По его информации, к концу 2019 года планируют приобрести еще 5 квартир – в Торецке (до переименования Дзержинск), Бахмуте (до переименования Артемовск), Дружковке, Краматорске и Покровском районе.

По данным пресс-службы ДонОВГА, общая стоимость квартиры, приобретенной для Виктора Смирнова, составила 580 тыс. грн.

Справка: Виктор Смирнов родом из временно неподконтрольного украинской власти Донецка. Неоднократный победитель и призер чемпионатов и Кубков Украины, многократный чемпион мира и Европы, рекордсмен мира и Европы, пятикратный победитель, серебряный и бронзовый призер ХІІ Паралимпийских игр 2004 года в Афинах; трехкратный бронзовый призер ХІІІ Паралимпийских игр 2008 года в Пекине; победитель, серебряный и бронзовый призер XIV летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне; серебряный призер XV летних Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро; победитель и бронзовый призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с недостатками зрения, умственно-физического развития и поражением опорно-двигательного аппарата (09-15.09.2019, Лондон, Великобритания); почетный гражданин города Славянска (2005).

Кроме Золотой Звезды Героя Украины, которая была ему вручена в 2004 году, Виктор Смирнов имеет орден «За заслуги» III степени и является полным кавалером ордена «За мужество».

Напомним, в 2018 году после пятилетнего перерыва Виктор Смирнов решил возродить соревнования по плаванию среди детей с недостатками зрения, слуха, умственного и физического развития, поражение опорно-двигательного аппарата. 10 и 11 февраля 2018 года состоялся всеукраинский открытый турнир по плаванию среди детей с инвалидностью на призы Героя Украины, заслуженного мастера спорта, шестикратного паралимпийского чемпиона Виктора Смирнова.

Читайте также: