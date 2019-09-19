Заявления о наличии монополии на рынке электроэнергии безосновательны, – эксперт

Около 70% электроэнергии производится государственными энергокомпаниями, более 50% из них – компанией «Энергоатом». В этой связи заявления Игоря Коломойского о монополии на рынке электроэнергии не подкреплены никакими доказательствами. Об этом «Главкому» заявил эксперт «Украинского института будущего» Андриан Прокоп, комментируя заявление олигарха о необходимости демонополизации энергорынка.

По мнению эксперта, осуществлять разделение «Энергоатома» неэффективно.

«Не стоит говорить о разделении "Энергоатома", потому что это единственная целостная компания с очень специфическим профилем, вопросы радиационной безопасности, и вообще вопрос эффективности при разделении этой компании – это не будет эффективно», – сказал Прокоп.

Что касается компании ДТЭК, то эксперт напомнил о решении Антимонопольного комитета, который признал, что она не является монополистом на рынке. И все иные заявления безосновательны.

«Есть страны, в которых уровень концентрации на рынках электрической энергии значительно выше, чем в Украине. Есть Франция, есть Хорватия, там более 70% электроэнергии производит один игрок. Но основной вопрос – насколько прозрачно работают регулирующие органы. Это в данном случае Антимонопольный комитет и Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Учитывая, что запущен новый рынок энергетики, главным рычагом должна была быть прозрачность работы контролирующих органов и регулятора. Если есть какие-то конкретные сейчас доказательства злоупотребления игроками на рынке, надо сначала заявлять об этих доказательствах, показывать их, а после того, наверное, говорить о вопросах разделения, усилении конкуренции», – отметил Прокоп.