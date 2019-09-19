Кучма обсудил с Фришем освобождение удерживаемых

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма сегодня, 19 сентября, провел переговоры с координатором ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Тони Фришем. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Сегодня в Киеве Леонид Кучма встретился с координатором гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фришем. В разговоре приняла участие представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская. Во время переговоров подробно обсудили ход работы по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц», – написала она.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину, среди них – 24 военнопленных моряка. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Сегодня стало известно, что Украина передала РФ новый список украинцев для очередного этапа взаимного освобождения.

Напомним, 18 сентября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила «формулу Штайнмайера» и ее место в имплементации Минских соглашений, а также вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в Украине и России. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу «формулы Штайнмайера» о местных выборах на Донбассе, но ее реализация возможна только при условии выполнения ряда пунктов.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов в свою очередь заявил, что украинские представители на заседании в Минске отказались подписать «формулу Штайнмайера», тем самым поставив под угрозу проведение саммита «нормандской четверки».

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