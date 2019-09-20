С Ефремова сняли электронный браслет (Видео)

Домашний арест бывшего главы фракции «Партии регионов» Александра Ефремова отменен. Старобельский районный суд Луганской области заменил его на личное обязательство. Об этом сообщает телеканал «Украина».

С политика сняли электронный браслет. Жить Ефремов будет в Киеве, и без разрешения суда он не имеет права покинуть столицу.

Как сообщил «Телеканалу UA:Донбасс» судья Старобельского районного суда Луганской области Александр Форощук, суд своим решением изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на личное обязательство с наложением ряда обязательств. В частности, Ефремов должен прибывать по каждому требованию в суд, воздерживаться от общения с экспертами, свидетелями, сдать загранпаспорт/паспорта в Генпрокуратуру и ряд других. Такие обязательства наложены на 2 месяца, до 16 ноября, с возможностью их продления.

Напомним, Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. В понедельник, 22 июля, Апелляционный суд г. Киева изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Читайте также: