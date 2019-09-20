С Ефремова сняли электронный браслет (Видео)

С Ефремова сняли электронный браслет (Видео)

ТК "Донбасс"

20.09.19 07:36dnews.dn.uaНовости

Александр Ефремов. Фото из открытых источников

Домашний арест бывшего главы фракции «Партии регионов» Александра Ефремова отменен. Старобельский районный суд Луганской области заменил его на личное обязательство. Об этом сообщает телеканал «Украина».

С политика сняли электронный браслет. Жить Ефремов будет в Киеве, и без разрешения суда он не имеет права покинуть столицу.

Как сообщил «Телеканалу UA:Донбасс» судья Старобельского районного суда Луганской области Александр Форощук, суд своим решением изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на личное обязательство с наложением ряда обязательств. В частности, Ефремов должен прибывать по каждому требованию в суд, воздерживаться от общения с экспертами, свидетелями, сдать загранпаспорт/паспорта в Генпрокуратуру и ряд других. Такие обязательства наложены на 2 месяца, до 16 ноября, с возможностью их продления.

Напомним, Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. В понедельник, 22 июля, Апелляционный суд г. Киева изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Читайте также:

Комментарии