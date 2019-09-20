Рэкет, заказные убийства, пытки: Задержан известный на Донбассе криминальный авторитет (Фото, видео)

На Полтавщине в четверг, 19 сентября, задержали участников этнической преступной организации и ее лидера – Самвела Донецкого, который разыскивался Интерполом за совершение убийства на территории Армении, а также хорошо известен преступлениями, совершенными на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что участники ОПГ «специализировались» на рэкете, похищении людей, торговле оружием, угрозах, физических расправах и заказных убийствах. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных 6 статьями Уголовного кодекса.

Как сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины Евгений Коваль, во главе ОПГ стоял уроженец Грузии, ныне – житель Киева. «Самвел Донецкий – самый влиятельный мафиози, как он лично себя называл, начиная с 1990-х руководил криминальной группировкой в Донецкой области, впоследствии распространил свое влияние на Запорожье и Полтавщине», – говорит Коваль.

По его словам, в прошлом ОПГ Самвела Донецкого была хорошо известна в ныне неподконтрольной украинским властям Макеевке и во всем Донецком регионе. Он вместе с другими участниками банды держал в страхе лиц, занимавшихся частной предпринимательской деятельностью, работников и должностных лиц государственных и банковских учреждений.

«В преступном мире славился своим коварством и беспринципностью, при малейшей возможности любой ценой стремился занять высокое место на иерархической ступени. При первом же конфликте интересов боевики Самвела жестоко расправились с лидером противников, расширив "границы" своего влияния. Их "визитной карточкой" были бандитизм, выбивание несуществующих долгов, покушения на убийства и убийства», – рассказал первый заместитель председателя Нацполиции Украины.

Он добавил, что правоохранители трижды пытались привлечь к ответственности криминального авторитета и его подельников, но каждый раз благодаря коррумпированным связям в правоохранительных органах ему удавалось избежать наказания или ограничиться минимальным.

Евгений Коваль рассказал, что стало известно, что «верхушка» преступного мира вынесла «приговор» Самвелу – смертную казнь. Узнав об этом, он превратил место жительства в крепость, но впоследствии вместе со своими людьми выехал в соседний регион.

Во время судебного разбирательства по делу одного из преступлений банды Самвела Донецкого в Луганске в конце 1990-х было совершено нападение на помещение суда. Неизвестные открыли огонь из автоматов по залу заседаний, но главный фигурант вовремя сориентировался и смог спастись.

«Обвиняемый в вымогательстве с пытками в составе и во главе преступной группы Самвел попал за решетку на 14 лет и был этапирован на западную Украину. Благодаря тем самым связям в нужных органах добился перевода в Запорожскую область. Впоследствии оказался на свободе раньше положенного срока. По сбыту героина вновь был задержан, но отделался лишь "отсидкой" в СИЗО в течение 3,5 лет. В 2015 году лидер ОПГ вместе со своими боевиками начинает "греметь" на всю Украину, совершая преступление за преступлением», – говорит Коваль.

Он отметил, что бумаги на розыск преступников были формально подготовлены правоохранительными органами одной из областей Украины, однако реальные мероприятия не проводились. За это лидер ОПГ щедро благодарил «своих» людей «в погонах».

В спецоперации по задержанию лидера и участников преступной группировки были задействованы бойцы отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ, полка полиции особого назначения полиции Киева, оперативники внутренней безопасности НПУ и управления стратегических расследований столицы и Полтавы, работники ГСУ НПУ.

«В результате спецоперации задержан 60-летний организатор преступной группы, его 58-летняя союзница и двое ближайших исполнителей. Проведено более 50 санкционированных обысков по месту жительства этих и других фигурантов уголовной группировки. Изъято огнестрельное и холодное оружие, автомобили, средства, наркотические средства», – сообщили в Нацполиции.

В настоящее время задержанным готовится вручение подозрений в совершении ряда преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ст.255 (Создание преступной организации);

ст. 189 (Незаконное завладение транспортным средством);

ст.296 (Хулиганство);

ст. 190 (Мошенничество);

ч.3 ст.27 ст.122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

«Подано в суд ходатайство о заключении задержанных под стражу без права внесения залога. Поставлены в известность правоохранительные органы Республики Армения для осуществления расследования на территории Украины. Кроме того, Департаментом внутренней безопасности НПУ проводится проверка причастности к преступной деятельности задержанных сотрудников отдельных подразделений полиции для надлежащей правовой оценки и несения ими ответственности», – проинформировал первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль.