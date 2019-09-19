«Поезд Киев-Война»: Съемки фильма прошли в Краматорске (Фото)

Железнодорожный вокзал города Краматорска (Донецкая обл.) на некоторое время превратился в съемочную площадку. Здесь происходила работа над эпизодом полнометражного документального фильма «Поезд Киев – Война».

Пять лет по маршруту Киев – Константиновка ходит поезд № 126, который в народе прозвали «Киев – Война» из-за того, что он идет практически до линии фронта. Пассажиры, которые едут около 12,5 часа прямо к линии разграничения, общаются, спорят о причинах конфликта на Донбассе, ищут виноватых, но все равно продолжают свой путь вместе с конечной станции.

Перед съемочной группой стоит задача показать людей с разными характерами, социальным статусом и политическими взглядами. По мнение режиссера, перед группой стоит задача снять фильм о пассажирах, которые едут в одном направлении и вместе, но могут иметь разные точки зрения на происходящее в стране.

В эпизоде, над которым работали в Краматорске, героями были люди из разных городов, один – из неподконтрольного украинской власти Донецка (священник), другой – из Севастополя (предприниматель). Каждый из них делится со зрителями своей личной историей.

Известно, что режиссер фильма Корней Грицюк родился и прожил большую часть своей жизни в Донецке, его полнометражная картина «2020. Безлюдная страна» вышла в прокат в 2018 году и привлекла внимание широкого круга зрителей.

Работа над проектом проходит благодаря поддержке Украинского культурного фонда и «Укрзализници».

Ранее сообщалось, что команда режиссера Корнея Грицюка приступает к работе над документальным фильмом «Поезд Киев – Война», в котором ситуация в стране будет показана через судьбы пассажиров поезда № 126 «Киев – Константиновка».

Источник: «Деловой Славянск»