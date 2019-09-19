Житель Мариуполя устроил стрельбу в центре города (Фото)

В Мариуполе (Донецкая обл.) правоохранители задержали 22-летнего местного жителя, который устроил стрельбу в центре города. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Донецкой области.

Так, происшествие произошло накануне вечером. «По спецлинии поступил вызов от жительницы улицы Котляревского, которая сообщила, что слышала звуки стрельбы. Прибыв на вызов, патрульные увидели начальника управления, который самостоятельно задержал предполагаемого стрелка», – говорится в сообщении.

По информации полиции, мужчина признался, что приобрел стартовый пистолет на сайте и решил проверить, работает ли он.

На место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств. На земле нашли 24 гильзы.