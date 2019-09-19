Инклюзивное образования: Для родителей сделали видеоролик

Министерство образования и науки (МОН) обнародовало первую серию видеоразъяснений об инклюзивном обучении. Из нее родители смогут узнать о том, что такое инклюзивное-ресурсные центры, как к ним обратиться и получить помощь специалистов.

В дальнейшем Министерство распространит еще три отдельные ролики о механизмах зачисления и открытия инклюзивных групп на всех уровнях образования от дошкольного до вузов.

В роликах с родителями говорить государственный эксперт директората инклюзивного и внешкольного образования МОН Ольга Набоченко. «Мы понимаем, насколько важна роль родителей детей с особыми образовательными потребностями в учебном процессе. Именно поэтому подготовили для них в формате видео пошаговую инструкцию по интересующим их больше всего. Что делать, куда и когда обращаться – все это мы объясняем», – рассказала министр образования и науки Анна Новосад.

Она пояснила, что ролики будут полезными не только для родителей, но и для всех, кто интересуется темой инклюзивного обучения.

Источник: Всеосвіта