В Укравтодоре показали отремонтированные дороги Донетчины (Фото)

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак проинспектировал ход ремонтных работ на дорогах Донецкой области. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба Укравтодора.

Так, он побывал на дороге Т-05-14 «Доброполье – Лиман», где проводится капитальный ремонт, где встретился с руководителем Службы автодорог в Донецкой области и представителем подрядной компании. Они отметили, что уже выполнены запланированные на этот год объемы ремонтных работ в соответствии с выделенным финансированием. «Эта дорога является главной артерией вдоль линии разграничения. Она сочетает Краматорск, Доброполье, Покровск с международной дорогой М-04. Дороги Донецкой области были и остаются для нас одним из основных приоритетов работы, ведь они имеют важнейшее значение как для жителей этого региона, так и для всей страны», – заявил Новак.

Как сообщается, часть этой дороги Укравтодор сделал в этом году, часть дороги, согласно плану, будет профинансирована в следующем году.

Также Новак посетил отремонтированные участки дороги М-03, которая соединяет Донецкую область с Харьковской, соединяет Харьков с Краматорском. «За два последних года на этой дороге сделано 40 км дороги текущим средним ремонтом, 16 км – капитальным. В следующем году работы на объекте будут продолжены», – отмечается в сообщении.

Еще руководитель Укравтодора посетил отремонтированный мост через реку Северский Донец, который находится на транспортной магистрали к Свято-Успенской Святогорской лавре (Славянский р-н). «Мост соответствует современным стандартам безопасности дорожного движения и расчетной нагрузке автотранспорта; кроме того, в рамках эксплуатационного содержания выполнены работы по ремонту сети наружного освещения», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, «Укравтодор» пока что не планирует отказываться от ямочного ремонта – это произойдет постепенно.

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