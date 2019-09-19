Третий год подряд: На Донетчине растет производство машиностроительной продукции

С начала 2019 года отмечается значительное увеличение объемов машиностроительной продукции Донецкой области. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так,в январе-июле по сравнению с январем-июлем 2018 года прирост составил 14,0% (здесь и ниже информация приведена без учета части временно неподконтрольной Украине территории). При этом положительная динамика наблюдается уже третий год подряд: в 2017 году по сравнению с предыдущим годом производство продукции машиностроения региона увеличилось на 8,4%, в 2018 году – на 7,1%.

Объем реализации продукции машиностроения в январе-июле 2019 года составил 8,8 млрд грн, или 5,0% реализованной промышленной продукции области против 4,1% в январе-июле 2018 года. Удельный вес машиностроения региона в объеме реализации машиностроительной продукции Украины увеличился за этот период с 7,6% до 8,4%.

Машиностроительные предприятия области обладают значительным экспортным потенциалом. В январе-июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года валютные поступления от экспорта машин, оборудования, транспортных средств увеличились на 26,4% и составили 169,0 млн долл. США. Больше всего валютной выручки получено от поставок в Российскую Федерацию – 93,2 млн долл., или 55,1%. Удельный вес машиностроительной продукции в общем объеме областного экспорта товаров в январе-июле 2019 года составил 6,3% против 4,7% в аналогичном периоде 2018 года. Машиностроительные предприятия региона обеспечили 5,5% экспорта продукции машиностроения в целом по Украине.

В то же время в отрасли замедлились инвестиционные процессы. Объем капитальных инвестиций, использованных машиностроительными предприятиями области, уменьшился в І полугодии 2019 года по сравнению с І полугодием 2018 года на 27,5%, составив 194,5 млн грн, или лишь 2,5% общего объема инвестирования промышленности.

В январе-июле 2019 года в машиностроении региона было занято 22,6 тыс. человек. Их среднемесячная заработная плата составила 12 996 грн, что на треть больше. В июле уровень оплаты труда машиностроителей составил 13 610 грн. Однако проблемой остается задолженность по выплате заработной платы, которая на экономически активных машиностроительных предприятиях области на начало августа 2019 года составляла 216,7 млн грн, или 47,3% долгов всех экономически активных предприятий промышленности региона и 32,1% – экономически активных предприятий машиностроения Украины.

Отметим, что в четвертое воскресенье сентября (в 2019 году – 22 сентября) в Украине отмечается установленный профессиональный праздник – День машиностроителя.