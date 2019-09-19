Врет, как дышит: Гиркин отреагировал на слова Ходаковского

Бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) обвинил во лжи экс-главу «комитета государственной безопасности ДНР» Александра Ходаковского, который рассказал о том, что в 2014 году планировалась ликвидация Гиркина. Об этом он написал сегодня, 19 сентября в соцсети.

«М-да... Про таких говорят: "врет, как дышит". При этом неуважаемый пан Ходаковский предпочитает лгать исключительно "за глаза". Поскольку мой вызов на дебаты, на которые он дал согласие "как только сможет попасть в Москву", пан благополучно забыл и даже не вспоминает. И я его понимаю – ведь в публичной дискуссии "на камеру" людям будет видно воочию – кто говорит искренне, а кто – "вертится, как уж на сковородке". И если мне есть, что ответить на его ложь, то ему-то ответить по поводу его предательских действий в июле-августе 2014 года – совершенно нечего. Кроме как нагло лгать в объектив. А ведь еще живы многочисленные свидетели... которые потом прокомментируют...», – написал Гиркин.

Ранее сообщалось, что Александр Ходаковский рассказал о своей встрече в 2014 году с ликвидированным «главой ДНР» Александром Захарченко, на которой обсуждали планы ликвидировать бывшего «министра обороны ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова).