Стало известно, на сколько уменьшилась численность населения в Украине

В течение января-июля 2019 года численность населения в Украине уменьшилась на 162,9 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Главной службы статистики Украины.

Численность населения в Украине, по оценке, на 1 августа 2019 года составила 41 990,3 тыс. человек. «Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших – 51 живорожденный», – говорится в сообщении.

.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области (без учета временно неподконтрольной украинской власти территории) с января по июнь 2019 года количество жителей уменьшилось на 16 тыс. 648 человек.