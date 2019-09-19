Приехали с одним чемоданом на двоих: Переселенка рассказала, как переехала в Харьков и купила квартиру (Фото)

В Харькове переселенке из временно неподконтрольного украинской власти Луганска Ольге Скоровой фактически пришлось начинать жизнь сначала. Здесь по городской программе «Доступное жилье» женщина приобрела двухкомнатную квартиру, в которую переехала недавно с мужем, дочерью и котом.

Ольге пришлось с дочерью бежать из Луганска, где она прожила большую часть жизни, в 2014 году под обстрелами. «Сюда мы приехали с одним чемоданом на двоих – я и ребенок. Два сарафана, две спортивные кофты. Все. У нас было 4 съемных жилья. Это было очень сложно. 2014 год вообще был очень сложным – это международные организации, которые оказывали гуманитарную помощь, это очереди, это нестабильная работа. Это было очень тяжело», – вспоминает переселенка.

По ее словам, Харьков встретил гостеприимно и стал для женщины и ее семьи настоящим домом. Привычные для харьковчан вещи, вроде детских площадок и утреннего вывоза мусора, казались странными. «Мы ходили первое время и всему удивлялись. Потому что зашел за угол, – а там детская площадка. Куда-то пошел, а с ребенком можно гулять бесплатно. Есть парки, есть дорожки, есть фонтаны. Мне очень хочется, чтобы люди начали это замечать», – говорит Ольга.

В Луганск Ольга с семьей возвращаться не хочет, потому что теперь есть свое жилье. «Это безграничное счастье. Я каждый день десять раз повторяю: я у себя дома. Это так удивительно ложиться в свою кровать, готовить у себя на кухне, купаться в своей ванной. Работать. Когда свое, то чувствуешь фундамент под ногами», – поделилась она.

Ольга добавляет, что делится опытом с переселенцами, проживающими в других городах Украины. «Такие условия, как в Харьковской городской программе – другого такого города нет. У меня 5 друзей близких, которые в этой программе взяли жилье», – сказала Ольга Скорова.

Городская целевая социально-экономическая программа доступного жилья рассчитана на 2010-2020 годы. Она предусматривает льготное кредитование работников бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, научно-педагогических работников высших учебных заведений, а также участников боевых действий и переселенцев, живущих в Харькове. На финансовую помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в 2019 году выделили 5 млн грн.

Напомним, в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» по состоянию на 1 сентября находятся 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО.

Как сообщалось ранее, в 2018 году по программе «Доступное жилье» из выделенных 100 млн грн не были израсходованы около 12 млн грн. Сама программа заработала только в ноябре, когда деньги поступили в бюджеты области. В Донецком регионе по этой программе в 2018 году приобрели всего 4 квартиры.

Источник: Харьковские известия

Читайте также: