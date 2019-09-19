В Мариуполе рассказали, как утеплить многоэтажку за счет государства (Фото)

В Мариуполе (Донецкая обл.), как и в других городах Донбасса, реализуют программу «Теплый дом». Жители готовы брать кредиты и вкладывать деньги, чтобы в квартирах было тепло, а в платежках – уменьшались суммы.

Так, жители одного из Объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) знают, что такое энергоэффективность. Они уже экономят на отоплении. «Мы брали кредит, и мы за год его компенсировали», – сказала глава ОСМД Светлана Иванова.

Сначала поставили пластиковые окна в подъездах, а потом – установку в подвале, что позволяет регулировать температуру в доме. Заем на выгодных условиях оформили по программе «Теплый дом». «Если это была 2-комнатная квартира – это 100 гривен месячный был взнос, 3-комнатная – 150 гривен в месяц. Мы выплатили сначала окна, потом ИТП, который дал нам экономию 25% на отопление», – рассказала Светлана Иванова.

Сейчас в многоэтажке утепляют стены. Осенью планируют обшить крайние подъезды, а в следующем году – центральные. Это позволит дополнительно сэкономить до 10% на отоплении. Однако некоторые жители уже сделал это раньше – индивидуально. «Я знаю, что я, когда утеплялась, но правда пенопластом, 3400 я заплатила. Спальня и кухня. И плюс еще они мне лоджию мою откосы сделали. Так как я на первом этаже, у меня решетки. Значит, нужно решетки снять и снять мое утепление», – говорит жительница дома Елена Демидова.

Глава ОСМД отмечает, главное, чтобы работы были выполнены качественно. «Если утепление у нас качественно произвел подрядчик, то мы доутепляем и высчитываем разницу. А если утепление некачественно, то мы его убираем», – объяснила она.

Ежегодно количество желающих участвовать в программе растет. Мариупольцы присоединились к ней в 2017 году. А уже в следующем 2018 году оформили 10 кредитов на сумму в 2,5 млн грн. «В этом году соответственно мы имеем 110 заявок на общую сумму 22,7 млн грн. ОСМД необходимо будет оплатить 10% от стоимости материала, работы и полтора процента процентная ставка. Все остальное компенсирует город, государство и область», – сообщил начальник управления по вопросам экологии, энергоменеджмента Мариупольского городского совета Ваагн Мнацаканян.

При таких условиях кредитования проект окупится в течение одного-двух лет.

Источник: ТК «Донбасс»

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