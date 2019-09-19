В Бахмуте художники из Берлина и Киева вместе с жителями рисуют мурал (Фото)

В Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) состоялась презентация мурала от художественного проекта «Диффузии» - команды художников из Европы. Они вместе с общественностью города нарисовали мурал на здании развлекательного центра «Победа».

Сейчас в Бахмуте работает и творит вместе с жителями первая художественная резиденция «Диффузия».

Алан Майер, руководитель проекта – художник из Германии, который раньше занимался гуманитарной деятельностью – из Берлина оказывал помощь в Украине, позже приехал в Краматорск (Донецкая обл.) и получилось так, что вместе с жителями они нарисовали большой мурал на стене. Так и зародился проект «Диффузия». «Мне так понравилось рисовать вместе с людьми, у нас очень хорошо все получилось. Я увидел, что молодежь очень хочет творить, рисовать, меня это вдохновило и я решил делать то подобное постоянно. Я надеюсь, что теперь здесь (обратная сторона развлекательного центра "Победа", – прим.) будет живое место и оно станет началом для других интересных работ художников. Мне очень понравилось, что приходили дети и мы вместе творили. А сам проект продолжается, мы еще в городе два дня и будем работать в других локациях», – рассказывает Алан Майер.

Мурал создавали одновременно три художника – Алан Майер, Елена Клочко из Бахмута и Дмитрий Коломойцев из Киева. «Я создал некий азиатский символ счастья с украинским колоритом. Работать с другими художниками было комфортно, потому что мы уважаем искусство каждого. И я считаю, что Бахмут в художественном сегменте, где же переплюнул даже Киева», – сказал Дмитрий Коломойцев.