Пересечение линии разграничения остается тяжелым путешествием для тысяч людей, – Миссия ООН (Фото)

Пересечение линии разграничения на Донбассе через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) все еще остается тяжелым путешествием для тысяч людей; в основном, пожилых. Об этом сегодня, 19 сентября, заявили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине на странице организации в Facebook.

«Печальные новости с линии соприкосновения. 82-летняя женщина умерла на пункте пропуска "Новотроицкое". Пересечение линии соприкосновения все еще остается тяжелым путешествием для тысяч людей; в основном, пожилых», – говорится в сообщении.

По информации Миссии, люди пересекают линию разграничения в обе стороны по многим причинам: навестить родных и друзей, получить нотариальные услуги, пойти к врачу, купить лекарства, наведаться в свою квартиру. Наиболее частая причина – получение пенсии на подконтрольной Украине территории.

«Мы призываем парламент и Кабинет министров принять законодательство, которое обеспечит равный доступ к пенсиям для всех, независимо от места их проживания или регистрации ВПЛ. Также, нужно отменить дискриминационные процедуры верификации, которые и вынуждают людей пересекать линию соприкосновения каждые 60 дней», – заявили в организации.

Кроме того, в Миссии призвали все стороны открыть больше пунктов пропуска и завершить ремонт моста в Станице Луганской (Луганска обл.) согласно плану, в конце ноября.

Напомним, в течение августа линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1 млн 283 тыс. 200 человек. Из них через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области – 964 тыс. человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 319 тыс. 200 человек.

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