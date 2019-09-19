Нет капитуляции: Под Офисом президента проходит акция (Фото)

Под офисом президента Украины проходит акция «Нет капитуляции», участники которой требуют, чтобы президент Владимир Зеленский не соглашался на «формулу Штайнмайера», которая предусматривает автономию неподконтрольной украинской власти части Донбасса, несвободные выборы и амнистию для членов незаконных вооруженных формирований. В мероприятии принимают участие около тысячи граждан, сообщает «Укринформ».

Организатором акции выступает объединенная неформальная коалиция общественных организаций: общественно-политическое движение «Межа», «Отпор», «Защити Украину», УНСО и другие.

В числе участников акции – известные украинцы: народные депутаты Николай Княжицкий, Ахтем Чийгоз, Георгий Тука, а также освобожденный из тюрьмы в РФ Владимир Балух, профессор Владимир Василенко и политолог Михаил Басараб.

Ключевое требование акции - не соглашаться на «формулу Штайнмайера». Перед началом акции организаторы мероприятия на странице Facebook выдвинули требования, где они просят органы власти соблюдать следующую последовательность действий:

полное и стабильное прекращение боевых действий на Донбассе;

вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований;

передача под контроль Украины или миротворцам ООН и ОБСЕ участка границы, который сейчас неподконтролен правительству.

Только после выполнения этих условий, по их мнению, должно начаться проведение выборов на неподконтрольной территории Донбасса по украинскому законодательству.

У здания Офиса президента дежурит скорая и несколько машин Национальной полиции.

Напомним, 18 сентября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила «формулу Штайнмайера» и ее место в имплементации Минских соглашений. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу «формулы Штайнмайера» о местных выборах на Донбассе, но ее реализация возможна только при условии выполнения ряда пунктов.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов в свою очередь заявил, что украинские представители на заседании в Минске отказались подписать «формулу Штайнмайера», тем самым поставив под угрозу проведение саммита «нормандской четверки».

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что выборы на неподконтрольном Донбассе могут состояться только после деоккупации, а изменения в Конституцию Украины об особом статусе вноситься не будут. Пристайко сообщил и о том, что 2 сентября он дал согласие на «формулу Штайнмайера» на встрече дипломатических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата.