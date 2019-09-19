Восстановление разрушенного жилья на Донбассе: Нардеп рассказал, сколько денег предусмотрят

До 30 сентября комитет Верховной Рады Украины по правам человека внесет поправки в государственный бюджет, предусматривающие дополнительное финансирование в размере около 2 млрд грн на восстановление разрушенного жилья на Донбассе. Об этом сегодня, 19 сентября, в эфире «Громадського» сообщил заместитель главы комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслан Горбенко.

«Мы будем общаться с министром финансов относительно источников финансирования. Мы надеемся в следующем году помочь примерно 12 тысячам семей», – сказал он.

Горбенко добавил, что также комитет совместно с Министерством ветеранов ведет переговоры с губернаторами Донецкой и Луганской областей по поиску источников финансирования на восстановление разрушенного жилья.

Напомним, в Луганской области ожидают компенсации владельцы 461 разрушенного войной объекта. В Донецкой области в результате боевых действий было разрушено более 13 тыс. частных домов и квартир, владельцы которых претендуют на компенсацию от государства.

Как сообщалось ранее, из-за ВРУ пострадавшие от обстрелов на Донбассе могут не получить компенсацию за поврежденное жилье. Если во время второго чтения депутаты не внесут поправки о финансировании постановления № 623 о денежной компенсации для пострадавших от войны на Донбассе, то с 1 января 2020 года она не будет действовать.

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