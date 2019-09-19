Мобильные операторы на смогут навязывать свои услуги потребителям

Национальная комиссия регулирования в сфере связи и информатизации (НКРСИ) готовит к принятию решение, которым платные услуги от операторов мобильной связи без четкого согласия клиента будут запрещены. Об этом говорится в сообщении НКРСИ.

Уточняется, что решением НКРСИ от 17 сентября 2019 № 422 взято за основу проект постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг», по урегулированию отношений, связанных с защитой прав потребителей при заказе, получения контент-услуг отказа от них, которым предлагается:

введение уточненного понятия «контент-ресурса» на замену «контент-услуг» с целью их разграничения от телекоммуникационных услуг;

определение «услуги доступа к контент-ресурса» как телекоммуникационной услуги;

предоставление услуги доступа к контент-ресурсу исключительно на заказ или с согласия потребителя;

уточнения процесса заказа телекоммуникационных услуг (услуги), может осуществляться по выбору потребителя как в бумажной, так и электронной форме, с целью исключения возможности оператора считать бездействие абонента основанием для предоставления таких услуг (услуги);

предоставление потребителю услуги доступа к контент-ресурсу только при наличии средств на его лицевом счете или достижения предельной суммы средств, определенной договором о предоставлении телекоммуникационных услуг;

запрет включения в тарифных планов услуги доступа к контент-ресурсов.

Проект нормативно-правового акта и анализ регуляторного влияния к нему размещены на официальной странице НКРСИ.