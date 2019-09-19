Надежда Савченко будет рассказывать инсайды о Верховной раде

Бывший нардеп Украины Надежда Савченко будет работать комментатором телешоу «Комментатор. Верховная Рада с инсайдом». Об этом говорится в анонсе телеканала ZIK в YouTube.

В ролике Надежда Савченко говорит, что будет рассказывать «для украинцев секреты Верховной Рады – что происходит во внекулуарных разговорах, как у вас крадутся деньги из вашего бюджета, как принимаются преступные для украинцев законы».

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Напомним , Броварской городской районный суд Киевской области перенес на 2 месяца заседание по делу народного депутата Рады 8-го созыва Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленныхОфицерский корпусВладимира Рубана.

Как сообщалось ранее, СБУ предотвратила теракт в центре Киева, в организации которого обвиняют народного депутата Украины Надежду Савченко и главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана. Отмечалось, что при терактах планировалось использовать оружие, завезенное из «ДНР». Следствие установило маршруты перевозки оружия из «ДНР», а также то, что Савченко и Рубан планировали обстрелять кортеж президента Украины.

Надежду Савченко задержали 22 марта 2018 года в Верховной Раде, после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Савченко было предъявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: сговор с целью насильственного захвата власти; содействие террористической организации; незаконное обращение с оружием; теракт; покушение на жизнь государственных деятелей. Рубану инкриминируется подозрение в подготовке террористического акта и незаконное обращение с оружием.

Первоначально дело рассматривалось в суде Киева, но в январе 2019 года его передали в Славянск (Донецкая обл.), затем опять вернули в Киев.

В «ЛНР» заявили, что готовы рассмотреть вопрос предоставления «политического» убежища Надежде Савченко. А «ДНР» включила Владимира Рубана в списки на обмен пленными.