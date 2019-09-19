Падение гривны и безработица: Эксперты оценили последствия налоговой реформы (Видео)

Украинцев ожидает девальвация гривны, безработица и дрейф в теневую экономику. Такие печальные прогнозы составляют специалисты, анализируя налоговую реформу, которую сейчас рассматривают в парламенте. 4 законопроекта на эту тему уже окрестили «налоговой бомбой замедленного действия». Она поразит и малый бизнес, и тяжелую промышленность. А еще неизбежно – потребителей, всех рядовых украинцев, передает телеканал «Украина».

«Налоговый донос» – так эксперты окрестили одну из законодательных инициатив. Покупателям предлагают жаловаться на продавцов. Схема проста: написал жалобу – получи часть штрафа. К примеру: вы сторговались с продавцом, и тот отдает вам товар дешевле. Но на сайте или ценнике – другая сумма. Вы забираете товар со скидкой, чек и жалуетесь в налоговую, мол, коммерсант скрывает доходы.

«Вы ни сном, ни духом ничего не понимаете, за что вам такие проблемы, ходите по судам, доказываете свою невиновность. Пусть покажут страну где такое функционирует?! К сожалению, таких стран нет», – возмущается председатель Всеукраинского союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

Продавца штрафуют, а покупателю-жалобщику вернут все, что он заплатил за товар. Лакомые к чужим деньгам, может, и радуются. А вот бизнесмены считают, выгодно ли им дальше вести собственное дело. Анонсированное «государство в смартфоне», как оказалось, не избавит их от бумажной волокиты, даже если массово внедрят кассовые аппараты.

«Распечатать аналогичный чек для себя, сохранять его в течение трех лет, наклеивать его в соответствующую отчетность, распечатывать еще дополнительный отчет. Расходы каждого предпринимателя на один кассовый аппарат – это минимум 70 тыс. грн в год. В качестве последствия – будут подняты цены на товары и услуги», – продолжает Доротич.

В популярных сейчас интернет-магазинах оборот может уменьшиться в несколько раз. Сейчас, если заказать товар на сайте, то, скажем, через 3 дня посылка придет на почту. Забрал ее покупатель через 5 дней после отправки, и в этот же день рассчитался. На почте выдадут чек об уплате, и по новым правилам она должна будет отправить печатный дубликат чека продавцу – за сотни километров.

«Я не представляю себе ситуацию, когда интернет-магазин сможет отследить, в какой именно день и время их покупатель забрал с почты товар. Это просто абсурд. Это будет основанием для штрафа», – говорит эксперт аналитического центра «Украинская фабрика мысли» Юрий Гаврилечко.

Как дубликаты чеков будут попадать к продавцам, авторы законопроектов не придумали. Зато решили наказывать за отсутствие чека. И штрафы можно будет выписывать молниеносно. «Де-факто налоговики становятся такими себе маленькими "царьками", действия которых фактически невозможно потом обжаловать в суде», – отмечает Гаврилечко.

Из-за новых налогов многие физлица-предприниматели (ФЛП), чтобы удержаться на плаву, будут уходить в «тень» или коррупционные схемы. А вот тяжелая промышленность из-за увеличения ренты и усиления налогового давления разрушится на глазах, и последствия могут быть катастрофические. «Мы теряем где-то примерно треть экспорта. Это сейчас около 10 млрд долл. Плюс может быть потеряно до миллиона рабочих мест», – прогнозирует «Украинской фабрики мысли».

Профессор Александр Савченко считает, что новые законопроекты ставят под угрозу энергетическую безопасность государства. «Это бьет по добыче газа и нефти. Кто-то хочет сделать нас тотально зависимыми от России. Мы сами можем добывать их», – уверен ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

Стагнация тяжелой промышленности неизбежно повлияет на курс гривны. Уменьшение зарплат, инфляция, девальвация. И смогут все это перекрыть потенциальные поступления от налоговых новаций? В проекте бюджета на следующий год этого пока не видно.

Как сообщалось ранее, если Верховная Рада одобрит законопроект № 1210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласований в налоговом законодательстве» – отечественная горнорудная промышленность будет платить в 4 раза больше налогов.

Эксперты отрасли уже окрестили документ «законом Коломойского». Ведь повышение фискального давления на добычу марганцевой руды законопроект не предусматривает. А самым мощным игроком украинского марганцевого рынка считается компания «Приват-Интертрейдинг», который относится к группе «Приват» бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.