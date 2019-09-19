На Луганщине ожидаются заморозки

Завтра, 20 сентября, в Луганской области ожидаются заморозки. Об этом сообщает Луганский областной центр по гидрометеорологии.

Так, ночью и утром местами по области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-3° мороза (1 уровень опасности, желтый).

Облачно. Ночью без осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 7-12, м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18°.

На 21 сентября прогнозируется переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12° м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

Также заморозки на поверхности почвы 0-3° мороза ожидаются 23 и 24 сентября.