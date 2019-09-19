4 годовых бюджета Львова или 6 – Мариуполя: Холдинг SCM отчитался об уплате налогов (Видео)

За первое полугодие бизнесы холдинга SCM отчислили более 30 млрд грн налогов. Это сродни 4-м годовым бюджетам Львова или 6-ти – Мариуполя.

Больше всего денег в бюджеты разных уровней передали производители электроэнергии и металлопроката – ДТЭК и «Метинвест».

Еще 20 млрд грн SCM инвестировала в модернизацию предприятий. В частности, переоборудовали энергоблоки теплоэлектростанций с дефицитного антрацитного угля на газоый. Топливо марки Г для украинских ТЭС в основном добывают отечественные горняки. А еще компании строили новые ветряные и солнечные электростанции.

Также более 5 млрд грн SCM направила на социальные программы – улучшение условий проживания в регионах, где расположены предприятия компании.

«Мы из года в год последовательно инвестируем не только в модернизацию существующих мощностей, но и в создание новых. И мы делаем особый акцент на экологической модернизации, потому что верим в эту страну, верим в экономический рост, верим в то, что и капитализация страны, и наших предприятий будет расти. И, собственно говоря, наши инвестиции – это подтверждение нашей веры действием. Потому что любые слова стоят мало, а действия стоят много. Мы не просто говорим, мы делаем. И вот эти инвестиции и есть тот самый шаг, тот самый вклад в будущее нашей страны», – прокомментировала директор по связям с общественностью и коммуникациям SСM Наталья Емченко.

Источник: Телеканал «Украина»