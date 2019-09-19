Новый руководитель «Центрэнерго» вызвал возмущение экспертной среды (Видео)

Кабмин утвердил нового руководителя госпредприятия «Центрэнерго». Исполняющим обязанности гендиректора стал Владимир Потапенко. Фактически он возглавляет одну из крупнейших энергогенерирующих компаний в Украине с июня. За квартал своей работы уже вызвал возмущение экспертной среды, передает телеканал «Украина».

На сайте «Центрэнерго» говорится, что Владимир Потапенко в активе имеет серьезный опыт работы на руководящих должностях крупных угольных и углеперерабатывающих предприятий. Общий стаж работы – 36 лет.

Правда, эта информация неполная. В узких кругах Владимира Потапенко больше знают, как «смотрящего семьи Януковича». Но это старая история. Сейчас его связывают с другой не менее известной в Украине фигурой. «Связывают этого человека с Игорем Коломойским», – говорит президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Сам Коломойский такое утверждение опровергает.

Правда, для энергетических экспертов Потапенко – не такая уж понятная фигура. Только он возглавил «Центрэнерго», предприятие прекратило сотрудничать с государственной шахтой «Краснолиманская». А уголь начали закупать у частной фирмы «Нефть Форс». Теперь его возят из России, а по неподтвержденным данным, даже с неподконтрольных Украины территорий.

Журналисты посетили якобы офис «Нефть Форса». На вахте им объясняют: «Такая компания есть. Но представителей нет. Бывают они не каждый день. Директор бывает и все».

У компании, которая заключает миллионные контракты с госпредприятием, нет даже собственного офиса. В онлайн-базе юридических лиц указано, что «Нефть Форс» создана лишь год назад, залоговый капитал – 1 000 грн. Но фирма входит в группу «Приват». И именно эта «контора» продает госпредприятию «Центрэнерго» уголь за непонятную для энергетических экспертов цену.

«Сегодня "Роттердам+" давал бы цену около 1 700 грн за тонну. На шахте "Краснолиманская" уголь можно было бы покупать до 2 000 грн, а покупается он за 2 500 за тонну», – отмечает Трохимец.

«Государственное "Центрэнерго" продает электроэнергию предприятиям Коломойского по заниженной цене. Создается впечатление, что влияние Коломойского и деятельность всех должностных лиц в интересах Коломойского становятся главным приоритетом. Кто-то слишком много зарабатывает, кто-то от этого проигрывает. Проигрывает в данном случае государство», – считает экономический эксперт Борис Кушнирук.

В профильной среде уже поднялась волна возмущения. «Это очередная схема, схема в энергетическом секторе государства», – акцентирует председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Народный депутат Михаил Бондарь обратился к НАБУ. «Подозрение, что фирмы группы "Приват", принадлежащих Игорю Коломойскому, в этом заинтересованы. Контролировать "Центрэнерго", потом, обесценив его, – выкупить, и иметь возможность поставлять на свои заводы дешевую электроэнергию. В заявлении я попросил выяснить – имеет ли место данная преступная схема? И ответить», – поясняет нардеп.

Ответ правоохранителей ждут эксперты и рядовые украинцы, которые своими налогами уже вынуждены финансировать еще вчера прибыльное, а сегодня убыточное госпредприятие «Центрэнерго».