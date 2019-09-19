Дубилет заявил о конце эры бумажных процессов в государственных органах

В государственных органах будут отказываться от бумажного документооборота. Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

«Начинаем постепенно истреблять бумажные процессы в госорганах. Начинаем с куска, на который приходится большая часть бумажного документооборота – кадрового (он же HR). По моей оценке, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно. А сколько впустую тратится времени и талантов – оценить невозможно», – написал Дубилет.

В частности, он назвал несколько ключевых изменений:

«Мы хотим запретить подачу документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме. Эта мера может показаться слишком строгой. Но, во-первых, нам нужно прививать цифровую грамотность госслужащим. Во-вторых, декларации в НАЗК в электронном виде все и так подают, ЭЦП у всех есть. Здесь мимоходом замечу, что в последнее время государство стало заставлять граждан получать ЭЦП на “флешках” (токенах). Это неправильно. До этой проблемы тоже доберемся.

Избавляемся от кучи лишних сущностей. Копии дипломов (есть реестр), информация о связанных компаниях (есть реестр), копии паспортов (есть ЭЦП), автобиография (кому она вообще нужна!) и многое другое.

Трудовые книжки должны, наконец, уйти в историю. Это, кстати, оценит и бизнес.

Весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений и т. д. – в цифру.

В цифру нужно также перевести архив. Законы, которые обязывают хранить бумажные дела 75 лет, должны остаться в прошлом веке. Это тоже будет полезно для бизнеса.

Сильно упростим всю логику согласований. Блок-схемы, по которым документы “ходят” по кабинетам, упростим и сократим в 3-4 раза.

Создаем единый реестр госслужащих. Сейчас HR-информация рассредоточена по разным органам в самых разных форматах. Это позволит централизовать и коммуникации, и многие другие HR-аспекты», – написал Дубилет.

«И многое-многое другое. Для этого нам придется поменять несколько законов и постановлений, а также внедрить правильное ИТ. Само собой, с особым вниманием к кибербезопасности. Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение 6-9 месяцев», – пообещал министр.