Теперь в пользу россиян: В «ДНР» переотжали завод «Силур» и не платят зарплату

«Министр доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов в очередной раз обещает запустить «национализированный» сталепроволочный канатный завод «Силур» (г. Харцызск), расширить штат сотрудников и погасить задолженность по зарплате, которая скопилась на протяжении последних двух лет. При этом бывший «депутат народного совета ДНР», экс-глава разведки «ДНР» Евгений Тинянский заявляет, что произошел рейдерский захват завода российской компанией, людям продолжают задерживать зарплату, передают «Донецкие новости».

При «ДНР» после «национализации» в марте 2015 года завод проработал лишь до 2016 года. Затем его помпезно, с участием первого «главы ДНР» Александра Захарченко запустили в апреле 2017 года. Но уже в июне в соцсети появилась «табулька», свидетельствующая, что зарплата на заводе составляет 1 900 руб. (850 грн по курсу на тот момент). Позже директор «Силура» подтвердил данный уровень зарплат, отметив, что сотрудники работают в сокращенном режиме, а мужчина, опубликовавший «табульку», уже уволен.

Если в довоенное время на заводе работало до 5 тыс. человек, то при «ДНР» в июле штат насчитывал 748 сотрудников.

Запущенный «Силур» проработал несколько месяцев и в ноябре 2017 года был снова остановлен из-за отсутствия сырья. Опять начал выпуск продукции в середине января 2018-го. К декабрю завод снова остановили, предприятие простаивает до сегодняшнего дня.

После «национализации» завод переформатировали в «государственное предприятие». Но в июле 2019 года произошел рейдерский захват «Силура».

«В ДНР сейчас происходит рейдерский захват государственного предприятия "Силур" при содействии министерства доходов и сборов ДНР! Совсем недавно писал о планах неких негодяев передать харцызский завод «Силур» и Горловский мясокомбинат в частные руки. Но то, каким образом это будет происходить, я даже и подумать не мог. Вооруженные люди из министерства доходов и сборов ДНР начали изымать документы. Происходит это в выходной день, когда людей на работе нет. Или почти нет. Получается, что миндоходов во главе с министром Лавреновым отжимает государственное предприятие в пользу некоего ООО», – отмечал в соцсети 20 июля бывший «депутат народного совета ДНР», экс-глава разведки «ДНР» Евгений Тинянский.

«Республиканские» телеканалы сообщили, что новый собственник – ООО «РостЭкспоСнаб». Известно, что данная компания зарегистрирована 20 июля 2018 года в Ростове-на-Дону.

«Раньше забирали в пользу республики, для наполнения бюджета, сейчас забирают у республики для наполнения карманов кучки лиц… У ГП "Силур" все было отлично. О нем снимали ролики, возили продукцию на выставки. Предпосылок передавать предприятие, и уж таким дебильным образом, нет. И уж тем более в частную собственность. То, что происходит – откровенное рейдерство и вывод актива из госсобственности ДНР под прикрытием министерства доходов и сборов», – акцентировал Тинянский.

В «республиканских» медиа процедуру назвали – передачей предприятия в управление новому собственнику. В сюжетах местных телекомпаний акцентировалось, что новый собственник перевел сотрудников в свой штат, выплачивает зарплаты, планирует запуск завода.

22 августа представитель «министерства информации ДНР» Алексей Акутин относительно «Силура» сообщил – «на следующей неделе обещают зарплату. Причем, по тарифу, а не 2/3, как во время простоя».

Но выплат не было и в сентябре. «Прошло три недели, заработную плату работники не получили даже в размере 2/3. Со слов министра Лавренова, на завод зашли серьезные люди с многомиллионными инвестициями. Как же эти "серьезные люди" завод запустят, сырье купят, логистику обеспечат, если у них даже на зарплату людям денег нет? Так же поступила информация, что завод не выплатил людям расчетные», – констатировал Тинянский 11 сентября.

В свою очередь «депутат народного совета» Олег Фролов признал, что когда «Силур» был «государственным предприятием», люди получали «черную» зарплату. Сейчас «РостЭкспоСнаб» выдал переведенным в ООО сотрудникам банковские карты, на которые будут идти начисления. «1050 работникам выданы зарплатный карты, черную зарплату платить не будут», – констатировал он.

Несмотря на то, что «РостЭкспоСнаб» зашел на «Силур» еще в конце июля, первые выплаты сотрудники получили лишь 18 сентября. Но без задолженностей, которые накопились за предыдущие годы. «Рабочие подтвердили, что зарплату им выплатили. Остался только долг за ГП ("госпредприятие", – ред.), который должны погасить до 1 октября. Во-вторых, новый временный управляющий закупил катанку на 2 месяца работы в России», – сообщил в этот день представитель «министерства информации ДНР» Алексей Акутин.

Причем, новый собственник погашать прежние долги сотрудникам не намерен. Как пояснил «председатель общественной палаты ДНР» Александр Кофман, «задолженность, которая осталась от ГП будет выплачена до 1 октября самим ГП, которое для этого продает администратору свои ТМЦ (товарно-материальные ценности, – ред.). Своих денег у ГП почему-то нет».

В сентябре 2019 года Харцызский сталепроволочный канатный завод «Силур» должен был отметить 70-летие со дня основания.

Справка: До 2014 года «Силур» был крупнейшим в Европе производителем стальных канатов и проволоки для различных отраслей промышленности. Продукция экспортировалась в десятки стран, использовалась при строительстве вантовых мостов в Киеве и Риге, Останкинской телебашни, монумента «Родина-мать зовет» в Волгограде и на других крупных объектах. Площадь «Силура» составляла 156 га, работало 6 основных и 8 вспомогательных цехов, штат насчитывал около 5 тыс. сотрудников.