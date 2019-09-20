Как килька в томате: В «ДНР» выпускают консервы «Хули-хули» (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке завод «Геркулес» производит консервы «Цыпленок по-гавайски Хули-хули». Дончане обсуждают данную продукцию в соцсетях.

Стоимость консервы – 100 руб. (39 грн по местному курсу валют). Состав: мясо курицы, сладкий перец, томат и ананас.

Дончанин Никита уточнил, что «Цыпленок по-гавайски» в продаже – уже около года. «Внутри – нормально, год назад пробовал», – поделился он впечатлением от «пробы».

«Напоминает кильку в томате...», – дополнила Екатерина.

Представитель «министерства информации ДНР» Алексей Акутин также попробовал консервы, оценив вкус – «Ничо так, на любителя». «Дегустация у меня состоялась. Пока жив))», – добавил он спустя время.

У дончан, естественно, возникли претензии к наименованию. «А что за идиотское название? Матерщину протаскивают в бытовую речь. За цыпленком "хули-хули" последует каша "пиздюли" и т.д. Табу размываются. Тупая вседозволенность торжествует», – считает Валентин.

В сети жители делятся своими приобретенными консервы:

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