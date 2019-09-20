Полным ходом: Как в Славянске готовятся к всеукраинской переписи населения

В Донецкой области на территории Славянского городского совета (города Славянск и Святогорск) и Славянского района (включая город Николаевку) с весны полным ходом идет подготовка к переписи населения, которая в Украине намечена в 2020 году. Об этом «Донецким новостям» рассказала начальник Управления статистики в г. Славянске Ольга Савченко.

«С апреля мы приняли на работу двух человек на период подготовки и проведения переписи: один – по району, один – по городу. Они ведут подготовительные работы, вплотную сотрудничают с органами самоуправления, с городским советом. Конечно, и сотрудницы нашего управления помогают, потому что на компьютере нужно обработать большой объем информации. Информацию мы получаем частично в электронном виде, но больше на бумажных носителях. Это нужно все обработать и внести в единую базу», – сказала она.

С получением информации по многоквартирным домам особых проблем нет – управление статистики вплотную работает с ОСМД, с управляющими компаниями, бывшими ЖЭКами. «Они предоставили нам информацию по многоквартирным домам территории Славянска и Святогорска», – уточнила Ольга Савченко.

Труднее всего с частным сектором. «Он у нас очень выпадает. Потому что сейчас очень сложно – в БТИ нет такой информации. У нас очень большая и объемная таблица для заполнения, и возникают проблемы. По частному сектору нам помогают руководители квартальных комитетов. Они хотя бы могут частично предоставить информацию. У нас сейчас много нежилых домов, люди там не проживают. Нужна информация и по этим домам в частном секторе, где явно никто не проживает», – говорит начальник управления.

В конце сентября стартует набор регистраторов, которые будут обходить жителей. «Мы будем приглашать людей, которые хорошо работают на компьютере, планшете. Чтобы они были коммуникабельными. Предварительно уже известно о наборе, но еще не объявлены окончательные требования. Мы ждем 25 сентября – к этой дате у нас уже будут конкретные требования к кандидатам», – поясняет начальник Управления статистики.

Регистраторы должны выйти на участки городов и района в октябре – ноябре. «Они будут обходить дома, будут опрашивать людей – это тоже один из этапов по подготовке и проведению переписи в 2020 году. Обещают, что регистраторы будут оснащены планшетами, на которых уже будет стоять специально разработанная программа. Уже не надо будет вручную все переписывать. Нужно будет сразу внести соответствующие данные в программу, и они все будут обрабатываться комплексно», – рассказывает Ольга Савченко.

«Пока мы вписываемся в график, хотя и не 100 % получаем информацию и передаем на область, но работаем вплотную», – резюмировала она.

Согласно данных Управления статистики в г. Славянске, на территории Славянского городского совета (г. Славянск и г. Святогорск) на 1 января 2019 года проживало 114 207 чел.

Из них детей до 6 лет – 6 356 чел.:

от 0 до 2лет – 2 205 чел.;

от 3 до 6 лет – 4 151 чел.

Жителей старше 18 лет – 92 275 чел., из них:

мужчины – 49 813 чел.;

женщины – 64 394 чел.

Примечательно, что среди жителей старше 70 лет – численность женщин (9064 чел.) в 2,5 раз больше, чем мужчин (3574 чел.).

По состоянию на 1 июля 2019 года в Славянске и Святогорске проживало уже 113 494 чел. С нчала 2019 года за первое полугодие:

прибыло – 388 чел., выбыло – 421 чел.;

родилось – 312 чел., умерло – 992 чел.

На 1 января 2019 года на территории Славянского района (включая город Николаевку) проживало всего 46 515 чел.: мужчины – 21 585 чел., женщины – 24 930 чел.

Детей до 6 лет здесь 2 796 чел.: от 0 до 2 лет – 891 чел., от 3 до 6 лет – 1 905 чел.

Старше 18 лет – 38 103 чел. Старше 70 лет: мужчины – 1 619 чел., женщины – 3 722 чел.

На 1 июля численность населения Славянского района (включая город Николаевку) составила 46 184 чел.:

родилось – 112 чел., умерло – 470 чел.;

прибыло – 257 чел., выбыло – 230 чел.

Все данные Управлением статистики в г. Славянске предоставлены по постоянному населению.

Как сообщалось ранее, подготовка к переписи населения идет и в Краматорске.

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