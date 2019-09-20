Мир для Донбасса: Эксперты оценили риски

Новая украинская власть делает широкие «миротворческие» шаги в сторону урегулирования ситуации на Донбассе. Вскоре должна состояться встреча в Нормандском формате, на которой, по словам президента Владимира Зеленского:

обсудят обмен пленными в формате «всех на всех»;

попытаются принять окончательное решение c четкими сроками разведения войск на «всей нашей контактной линии»;

обговорят вопрос проведения местных выборов на временно неподконтрольных Украине территориях.

По мнению опрошенных «Донецкими новостями» экспертов, сам факт подвижек в разрешении ситуации вселяет осторожный оптимизм, однако попытка аврально решить конфликт на Донбассе чревата опасными последствиями.

Катерина Коваль, эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны:

– На мой взгляд, новая власть делает фундаментальные шаги для урегулирования ситуации на Донбассе. В частности, относительно вопроса проведения выборов на Донбассе – мы четко услышали позицию президента касательно того, что пока еще – неподходящее время для этого.

Здесь есть несколько факторов.

Во-первых, над территориями Донецкой и Луганской областей мы все еще видим флаг Российской Федерации (даже если формально там – «флаги» непризнанных республик, то учитывая трансформацию банковских систем «республик» под банковскую систему России – вывод очевиден). А если территории являются неподконтрольными, то и результаты выборов не будут иметь никакой юридической силы.

Во-вторых, вопрос безопасности. Разведение сил в некоторых точках – это уже реальный толчок к урегулированию ситуации. Если мы посмотрим сводки из штаба операции Объединенных сил хотя-бы за последнюю неделю, то снова увидим и раненых, и погибших. Сохранение жизни людей – фундамент урегулирования любого военного конфликта.

В-третьих, информационная политика. В том числе, от новой команды прозвучала инициатива относительно запуска информационного канала с достаточным количеством информационного контента на русском языке. Для многих жителей востока Украины получение информации на языке их общения – действительно немаловажно и актуально по сей день.

Также считаю актуальным вопрос социального обеспечения. И мы должны помнить о том, что для того, чтобы наши граждане, живущие в данный момент на неподконтрольных территориях, сделали выбор в пользу Украины, – нужно трезво оценивать, что мы можем им предложить взамен.

Александр Кочетков, аналитик, политический эксперт:

– Прежде всего, надо понимать, что все происходящее сейчас по мирному урегулированию – это попытка реализации договоренностей, достигнутых с РФ и Западом бывшим президентом Петром Порошенко. Никакого своего видения пути к миру новая власть пока не предложила. Соответственно, и достоинства, и риски – прежние.

К достоинствам я бы отнес шансы на прекращение обстрелов и некоторую деэскалацию происходящего. Но это именно шансы, а не уверенность.

Отсюда и риски мирного процесса по «формуле Штанмайера». Главный: Украина выполнит свою часть обязательств, Россия нет – под любым предлогом или вообще без предлога. Потому что, садясь играть с шулером по его правилам, гарантированно проиграешь.

Кроме этого, резко ухудшится общественно-политическая обстановка в Украине. Потому что мирный процесс с «особым статусом Донбасса» не приемлет значительная часть украинского общества. И здесь уже никак не поможет высокий электоральный рейтинг Владимира Зеленского. Тем более, что раскачивать ситуацию будут сознательно противники новой власти во главе с Петром Порошенко, они уже сейчас к этому готовятся.

И наконец, возрастает угроза распада Украины. Потому что немедленно вслед за получением «особого статуса» Донбассом с подобными требованиями выступят Закарпатская, Львовская Ивано-Франковская, Одесская и еще ряд областей Украины. Как купировать этот «парад суверенитетов-лайт» – непонятно.

Так что сейчас ключ к развитию ситуации – в понимании президентом Зеленским не только призрачного успеха мирного процесса (РФ не нужен мир в Украине, ей нужна вся Украина!), но и тех сложнейших социально-политических проблем, которые вызовет непродуманное движение в этом направлении.

Максим Джигун, политолог:

– Одна из основных черт, отличающих новую власть от предыдущей, – это политическая гибкость и готовность Зе-команды идти на компромисс в переговорах с Россией. Во время президентства Порошенко диалог между Украиной и РФ был поставлен в глухой угол.

Зеленский демонстрирует миру и Путину лично способность играть в украинско-российских отношениях вторым номером, идя на определенные (неизвестные пока обычным гражданами) уступки РФ. Недавно такая тактика дала свои плоды и позволила нам вернуть домой 35 украинских пленных. Но стратегически подобные шаги несут в себе немало угроз национальным интересам.

В то же время, попытка команды Зеленского придать вопросу войны на Донбассе международный статус – однозначный плюс его деятельности. Несмотря на то, что украинский президент всегда пытается вести личный диалог с главой РФ путем телефонных переговоров, Зеленский четко понимает необходимость привлечения третьих сторон для разрешения конфликта на востоке Украины. Поэтому в последнее время актуализировалась подготовка очередного раунда переговоров в «нормандском формате». С моей точки зрения, главным заданием Украины на предстоящей встрече лидеров Украины, России, Франции и Германии должно быть недопущение реализации т.н. «формулы Штанмайера» на оккупированных украинских территориях в том виде, в каком это предлагает Россия.

Андрей Попов, аналитик, специалист по политическому PR в ToShoNado.Agency:

– Цена возврата Донбасса – деньги и рейтинг власти или жизни людей. Радует, что обе стороны склонны к первому варианту. Сейчас Кремль заставляет Владимира Зеленского принять российскую трактовку «Минска» через «формулу Штайнамайера», но чем хуже будет экономическая ситуация в РФ, Германии и Франции, тем сговорчивее будет Путин. В Украине же наблюдается экономический рост. Значит, время играет в пользу Киева, а это «плюс» для украинских переговорщиков.

Напомню, глава Сбербанка РФ Герман Греф на днях заявил, что Россию ждут «новые вызовы», к которым «страна не готова». С его слов, кризис в России «только начинается», дескать, пора россиянам затягивать пояса. Путин оказался между выбором: колоссальные военные расходы, санкции и дальнейшее финансирование «Л-ДНР», режимов в Сирии, Венесуэле, Приднестровье и Абхазии с Осетией за счет роста налогов для россиян (т.к. поток нефтедолларов сокращается), или выход из этих «горячих точек» с наименьшими потерями и громкими пафосными заявлениями.

Сейчас Кремль пытается выйти из «Л-ДНР» на своих условиях – то есть выбор сделан в пользу ухода из Донбасса, но окно возможностей невелико. Греф спрогнозировал обвал нефтяных котировок ниже 40 долл. за баррель уже в ближайшей перспективе – это уровень безубыточности российской экономики. Чем ниже котировки, тем Кремль сговорчивее. Мы уже видели, как Москва отступает от своих позиций, прикрывая это довольно бесхитростным пиаром для российской аудитории.

Москва вернула украинских моряков и готова вернуть катера. Их вернули, даже понимая, что моряки подадут в Европейский суд по правам человека и получат многомиллионные компенсации. Фактически требования Международного трибунала будут выполнены, хотя публично идет накрутка общества в РФ, что «Крымнаш», а потому Трибунал «не признаем». Если не признаем, то почему выполняем?

Похожую тактику «информационного шума» применяют и в украинском МИДе. Киев готов идти на компромисс, но формулирует его в других терминах, чтобы не раздражать общество и оппозицию. К примеру, в нашем МИДе все чаще вспоминают громады и децентрализацию вместо «особого статуса», а следующие местные выборы в апреле вообще обещают по всей стране, включая неподконтрольную часть Донбасса. Одно вроде бы противоречит другому, но это только на первый взгляд.

Готовится масштабный проект закона о расширении прав громад. Скорее всего, там будет больше прав по использованию региональных языков, меры финансовой самоорганизации. Возможно, даже право создания муниципальной милиции или институт выборных окружных прокуроров как в США – чем не «особый статус» из «Минска»? Это тоже «местные выборы», но без федерализации. Хотя это совсем не то, на что рассчитывали в Кремле, но «крыть» им нечем – разве что полномасштабная война, которая Украине навредит, но и российскую экономику похоронит.

Вероятно также, что полноценных местных выборов в на оккупированном Донбассе не будет, пока там не начнет вещать «канал Зеленского», способный обеспечить рост влияния русскоязычных, но проукраинских сил. Могу предположить, что в окружении президента именно для подготовки русскоязычного канала и усиления «мягкой силы» был «выписан» из-за рубежа Валерий Хорошковский. Он известен президенту и как медиа-менеджер с «Интера», и как экс-руководитель СБУ, и своими связями среди экс-регионалов на Донбассе. Это был бы оригинальный ход с точки зрения политического PR.

Сейчас украинско-российский компромисс может выглядеть фантастично, но мы все уже видели, как Зеленский умеет искать нестандартные решения. Сговорчивость же Путина зависит от экономики и цен на нефть. Время и конъюнктура пока играют на руку Зеленскому, давая ему козыри в переговорах для мира на украинских условиях.

Мария Золкина, аналитик Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива»:

– Очевидно, что спешка с организацией встречи в «нормандском формате» поясняется общим настроем новой власти и персонально Владимира Зеленского на достижение быстрого результата – и подвижек переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе с мертвой точки.

Но основная опасность и риск в организации так оперативно и быстро «нормандской встречи» в том, что исходные условия, согласно которым РФ готова была бы договариваться с Украиной по прогрессу в мирном урегулировании, не изменились с 2016 года. РФ настаивает на том же, на чем и настаивала и тогда, когда «нормандская четверка» встречалась в последний раз:

принятие закона об «особом статусе» Донбасса на постоянной основе – с внесением соответствующих изменений в Конституцию;

проведение выборов на неподконтрольном Донбассе на российских условиях, а не по украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ.

Напомню, что «формула Штанмайера», на которую сейчас делается столько акцентов, это лишь одна из ряда попыток дать какую-то логику выполнению Минских договоренностей. До этого был «план Мореля», потом он сменился «планом Штанмайера», потом была малопонятная и почти никому не известная «формула Макрона».

«План Штанмайера» не является каким-то четким документом. Нет никаких договоренностей, под которыми стояли бы подписи стран-участниц Нормандского формата. Это была часть устных переговоров. И считать, что «формула Штанмайера» согласована всеми – нельзя.

РФ сейчас снова пытается загнать Украину в глухой угол и говорит, что только на основании «формулы Штанмайера» мы можем встречаться и обговаривать дальнейшие действия в рамках «нормандской четверки». Наша позиция (выборы лишь на основании украинского законодательства и после вывода оккупационных войск) не устраивала РФ в 2016-м, не устраивает и сейчас.

Я уверена, что «формула Штанмайера» не может в таком виде, в каком обговаривалась в 2016 году, быть основой для разработки детальной дорожной карты. Если несколько изменить подход к наполнению этой формулы, то она вполне может быть принята Украиной.

То, что предлагал Штанмайер (и на чем сейчас настаивает российская сторона) – завершение политического урегулирования (выборы на неподконтрольных территориях, изменения в Конституцию, включая закон об «особом статусе») – до завершения компонента безопасности (выведение всех российских войск с неподконтрольной территории, установление Украиной контроля над попранным участком украинско-российской границы). Россия считает, что достаточно формального «режима тишины» (мы его и сейчас не имеем – практически каждый день погибшие и раненые), а также разведения сил и средств на отдельных участках. Но этого совершенно недостаточно, чтобы начать подготовку к выборам! Выборы могут состояться только на условиях соответствия стандартам ОБСЕ (доступа на территорию всех медиа, всех политических субъектов, свободная агитация, полное соответствие украинскому законодательству). Т.е., выборы должна организовать украинская ЦИК, их должны охранять украинские полицейские. Ничего этого в обозримой перспективе организовать невозможно.

Даже если российские войска будут выведены, потребуется не один месяц, чтобы организовать избирательный процесс – даже не идеальный, но хотя бы технически возможный.

Я считаю, что разработка дорожной карты на ближайшей встрече в Нормандском формате возможна. В двух вариантах.

Первый – тот, который устраивает российскую сторону. Это – неприемлемый для нас вариант.

Второй – в украинском ключе. Украинская сторона должна настаивать, чтобы дорожная карта вмещала условия для обязательного выведения всех оккупационных войск (т.е. - демилитаризация), разоружение и соответственно – выполнение безопасностной части Минских соглашений. А потом уже – подготовка к выборам на тех территориях в соответствии с украинским законодательством. Дорожная карта с такой последовательностью действий украинскую сторону устроит. И важно, чтобы на этом настаивал президент Зеленский во время встречи в Нормандском формате.

Но выход на эту встречу с такими предложениями вовсе не означает, что мы будем иметь устраивающий нас результат по ее итогам. Путин – чрезвычайно опытный переговорщик, в отличие от Зеленского. И для нашего президента предстоящая встреча – это большой вызов, сложная задача. Не даром представитель Украины в ТКГ, второй президент нашей страны Леонид Кучма на днях в одном из своих комментариев заявил, что на этой встрече Зеленский будет один против трех. Позиция Франции в последнее время очень сильно дрейфовала в сторону РФ. Германия сейчас, скажем так, формально не сменила своей позиции касательно конфликта на Донбассе. Но вследствие внутреннего ослабления позиций канцлера Ангелы Меркель может быть не такое сопротивление позициям Путина, как это было ранее.

Будет ли заявлено по результатам встречи о разработке какой-то дорожной карты по урегулированию ситуации на Донбассе – напрямую будет зависеть от стойкости украинского президента. Неготовность РФ идти на демилитаризацию, а потом – на проведение выборов не означает, что Украина должна в этой ситуации уступить. Если мы согласимся на условия РФ, все очень скоро постараются представить исключительно как внутренний конфликт, чего и добивается Кремль.

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

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