В «ДНР» сообщили о ранении мирного жителя на западе Донецка

В неподконтрольном украинским властям Донецке ранен мирный житель. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как утверждают в «ДНР», «житель поселка шахты "Трудовская" на западе Донецка получил ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков». Там добавляют, что огонь велся из стрелкового оружия, ранение получил мужчина 1974 года рождения, который во время обстрела находился на ул. Марка Озерного.

Пострадавший с диагнозом «пулевое ранение правой голени» доставлен в городскую больницу №14.

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