Растут или снижаются: Что происходит с ценами в Украине

В 2019-м году в Украине наблюдается очень низкая инфляция. По данным Госслужбы статистики, за восемь месяцев года цены выросли всего на 2,7%, а третий летний месяц подряд у нас дефляция. Впрочем, не все экономисты с этим согласны: по их подсчетам, цены на самые необходимые товары выросли как в августе, так и с начала года. Об этом пишет «Сегодня».

Как видно из расчетов Госстатистики, цены в августе снизились по сравнению с июлем на 0,3%. Это меньше, чем в июне (-0,5%) и июле (-0,6%), но в августе 2018 года цены по сравнению с июлем того же года не изменились, а дефляция 0,7% была лишь в июле. То есть за ушедшее лето жизнь подешевела почти на 1,5%. Из продуктов за август больше всего снизились цены на овощи (-9%), фрукты (-8,4%), сахар (-2%). Но если сравнить год к году, то сейчас все это стоит дороже, чем в августе 2018-го: овощи – на 32%, фрукты – на 8,7%, сахар – на 4,3%. В августе резко взлетели цены на куриные яйца – на 39,2%, в деньгах это почти 6 грн/десяток, или до 20 грн/дес. Также на 1% (1-1,2 грн/кг) подорожало мясо, на 0,8% – алкоголь и табак. Стоимость остальных продуктов изменилась в ту или иную сторону на 0,1-0,5%.

Из промтоваров больше всего подешевели за месяц обувь (-4,5%) и природный газ (тоже -4,5%, или в среднем на 30 коп./куб. м, например, до 6,17 грн/куб. м для Киева). Также на 1,7% упали за месяц цены на топливо (-50 коп./л бензина А-95, или до 28,6 грн/л), год назад топливо стоило на гривню дороже, чем сейчас. Еще на 0,7% подорожали за месяц билеты на поезда, на 0,3% – на междугородные и пригородные автобусы, в итоге за год проезд стал стоить больше на четверть (26,1% и 24% соответственно), это самое большое повышение цен среди всех рассматриваемых Госстатистики позиций. На другие промтовары и услуги цены за август изменились в ту или другую сторону в пределах 1%.

У структур, ведущих параллельный подсчет цен, данные отличаются от официальных.

«Цены на продукты в августе по сравнению с июлем выросли на 0,4%, подешевели только 23% социальных продуктов. Больше всего, по сравнению с июлем, подешевели морковь и лук – на 31,3% и 27,5%. Цены на свеклу снизилась на 6,1%, на капусту – на 4,3%, на картофель – на 1,7%. На 0,3% упали в цене рис и подсолнечное масло», – утверждает директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, опираясь на данные мониторинга цен, который Ассоциация проводит в самых больших городах страны.

По данным Ассоциации, в прошлом месяце не изменились цены на макароны, манку и ячневую крупу, всего на 8,2% выросли в цене яйца, на 4,1% – яблоки, на 1,5% – сахар. На 1,3% стала дороже куриная тушка, на 1,1% – свинина, на 0,7% – гречка, пшенная крупа и куриное филе, на 0,6% – ржаной хлеб и батон, на 0,5% – пшеничный хлеб, говядина и вареная колбаса, на 0,4% – мороженая рыба, молоко и сметана, на 0,3% – сливочное масло, на 0,2% – творог, на 0,1% – сало. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин утверждает, что, по их данным, инфляция за август по продуктам – около 1,8%.

«Точнее всего считать рост цен месяц к месяцу, а не с начала года. Так вот, несмотря на якобы дефляцию в 1,5% за лето, почему-то в этом году у Госстатистики май к маю было 9,6% роста цен, сейчас 9%, хотя должно быть менее 8%», – говорит Пендзин.

В Госстатистики утверждают, что их данные по изменению цен корректны, так как рассчитываются по утвержденной методике, а она неизменна. Не меняется и перечень товаров и услуг, которые мониторятся, их, напомним, 328 позиций, в том числе 132 – продукты, 196 – промтовары и услуги.

По мнению экспертов, рост цен обусловлен значительным повышением как официальных, так и теневых доходов украинцев. Очевидно, что богатеют не все, а те, кто имеет высокооплачиваемую востребованную профессию (например, айтишники, строители, автомеханики, инженеры), либо те, кто из-за низких заработков в Украине стал трудовым мигрантом.

«Таких у нас уже более 30% трудоспособного населения (свыше 6 млн чел.), они активно приобретают недешевые товары длительного пользования – автомобили, бытовую технику и т. д., стройматериалы, из которых строят новые частные дома, спрос вызывает рост цен, что ускоряет инфляцию. Госстат это учитывает недостаточно. Поэтому, несмотря на официальный рост цен на 2,7% с начала этого года, декабрь к декабрю получим инфляцию 9-9,5%», – разъяснил Пендзин.

Дорошенко также прогнозирует рост цен: «С сентября по декабрь будем иметь инфляцию до 4%». То есть за год получится инфляция около 7%.