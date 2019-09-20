В США проголосовали за выделение военной помощи Украине

В США Нижняя палата американского Конгресса 19 сентября приняла закон, который обеспечивает выплату 250 млн долл. военной помощи Украине. Об этом сообщает американское издание «Defense News».

Как отмечается, закон принят, «чтобы Украина могла потратить 250 млн долл. военной помощи, после того, как Белый дом задержал ее этим летом».

Соответствующее положение было закреплено в постоянной резолюции. Ожидается, что Сенат примет и утвердит законопроект о временных расходах на следующей неделе.

Законопроект продлевает еще на один год финансирование «Инициативы содействия безопасности в Украине», срок действия которой истекает 30 сентября.

Напомним, президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет 250 млн долл. На время ревизии эти средства замораживались. Позже стало известно, что Администрация США приняла решение предоставить Украине военную помощь в размере около 140 млн долл.

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