Житель Донецка показал микрорайон на окраине города (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди», показал, как сегодня выглядит микрорайон Заперевальная в Буденновском районе.

По словам дончанина, это самый спокойный микрорайон города. В нем – многоэтажная застройка, много высотных домов и крупных супермаркетов. При этом работают не все: «Стиг Барди» показал закрытый «Ашан» (в иных местах на мощностях «Ашанов» открыты «Сигмаленды»), «Обжору». «Караван» работает, но на автостоянке – много свободных мест.

На улицах – нечастые прохожие, дороги – полупустые.

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