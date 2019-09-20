Эксперт объяснила, почему для выборов на неподконтрольном Донбассе – неподходящее время

Новая украинская власть делает широкие «миротворческие» шаги в сторону урегулирования ситуации на Донбассе. При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что для проведения выборов на неподконтрольной территории – время неподходящее. Какие факторы оказывают влияние на ситуацию, «Донецким новостям» рассказала эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны Катерина Коваль.

По ее словам, новая власть делает фундаментальные шаги для урегулирования ситуации на Донбассе. «В частности, относительно вопроса проведения выборов на Донбассе – мы четко услышали позицию президента касательно того, что пока еще – неподходящее время для этого», – считает эксперт.

Как говорит Коваль, здесь есть несколько факторов. «Во-первых, над территориями Донецкой и Луганской областей мы все еще видим флаг Российской Федерации (даже если формально там – "флаги" непризнанных "республик", то, учитывая трансформацию банковских систем "республик" под банковскую систему России, – вывод очевиден). А если территории являются неподконтрольными, то и результаты выборов не будут иметь никакой юридической силы», – отмечает она.

Еще одним фактором Катерина Коваль считает вопрос безопасности. «Разведение сил в некоторых точках – это уже реальный толчок к урегулированию ситуации. Если мы посмотрим сводки из штаба операции Объединенных сил хотя бы за последнюю неделю, то снова увидим и раненых, и погибших. Сохранение жизни людей – фундамент урегулирования любого военного конфликта», – рассказывает эксперт.

Она отмечает еще один фактор – информационную политику. В том числе, от новой команды прозвучала инициатива относительно запуска информационного канала с достаточным количеством информационного контента на русском языке. «Для многих жителей востока Украины получение информации на языке их общения – действительно немаловажно и актуально по сей день», – объясняет Катерина Коваль.

«Также считаю актуальным вопрос социального обеспечения. И мы должны помнить о том, что для того, чтобы наши граждане, живущие в данный момент на неподконтрольных территориях, сделали выбор в пользу Украины, – нужно трезво оценивать, что мы можем им предложить взамен», – резюмирует эксперт.

С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Мир для Донбасса: Эксперты оценили риски».

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