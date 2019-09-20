Почему Россия заинтересована решить конфликт на Донбассе, – мнение

Россия заинтересована решить вооруженный конфликт на Донбассе, потому что он тормозит ее экономическое и технологическое развитие на глобальном уровне. Такое мнение высказал директор Дипломатической академии при МИД Украины Сергей Корсунский.

«Сегодня мы находимся на таком переломе эволюционной кривой в глобальном масштабе, когда буквально через 5, максимум 10 лет, на наших глазах произойдет смена технологического уклада. Реально искусственный интеллект войдет в жизнь, он уже входит – в Китае это уже просто быт. Это у нас 3-4G никак страну не покроет, в Китае 5G – это нормально, у них уже роботы по телевизору вместо журналистов разговаривают. Среди крупнейших 20 IT-компаний мира – 11 американских, 9 китайских, Европы нет, и, конечно, нет России», – говорит он.

По его словам, среди самых дорогих ресурсных компаний мира до 50-го места занимают либо IT-компании, либо производители одежды. «Мир идет в технологии. Путин недавно дал указание разработать стратегию искусственного интеллекта для России. Он понял, что они категорически отстали. Они до такой степени отстали, что скоро они вообще перестанут кого-либо интересовать. Они не смогут производить ни оружие, ни какие-либо технологии, которые смогут поставить их на равных с американцами и китайцами, которые 7-мильными шагами идут вперед», – отмечает Корсунский.

«У нас в стране считанное количество людей понимает эту угрозу, потому что мы тратим все силы на обсуждение "формулы Штайнмайера". Вместо этого мы должны были бы обсуждать искусственный интеллект. Мы должны думать о будущем страны. Мы должны понимать, что мы сейчас находимся очень тяжело от этого переломного момента. Россия значительно ближе, она инвестирует огромные ресурсы, как и раньше в оборонные технологии, они помогают им держаться на плаву. Но Россия сейчас понимает, что она отстает и именно к технологиям у нее сейчас ограничен доступ», – резюмировал эксперт.

Директор Дипломатической академии при МИД Украины считает, что украинцам нужно меньше обращать внимание на «хотелки» Кремля в переговорах по Донбассу и менее эмоционально на это реагировать. Он также убежден, что украинским властям не стоит отказываться от Нормандского формата ради исключительно прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, но вести диалог с Кремлем нужно.

Напомним, 18 сентября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила «формулу Штайнмайера» и ее место в имплементации Минских соглашений. Представитель Украины в ТКГ заявил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу «формулы Штайнмайера» о местных выборах на Донбассе, но ее реализация возможна только при условии выполнения ряда пунктов.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что международное сообщество должно продолжить оказывать давление на Россию для выполнения Минских договоренностей, а не искать «творческие» подходы в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Он отметил, что вопрос миротворцев ООН на Донбассе украинские власти пока не рассматривают, но фокус именно на быстром урегулировании вооруженного конфликта, а не на Крыме. Глава МИД Украины также заявлял, что выборы на неподконтрольном Донбассе могут состояться только после деоккупации, а изменения в Конституцию Украины об особом статусе Донбасса вноситься не будут.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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