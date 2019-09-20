«Горловка – ***а»: Ситуация в пунктах пропуска утром 20 сентября

Сегодня утром, 20 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 44,1 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10750 человек и 1235 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9325 человек и 1565 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8330 человек и 1475 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3680 человек и 785 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11975 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 260 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 50/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/60;

КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Гарик: «7:06. Горловка – ***а. Пешая очередь далеко за туалетом».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Geografiatuors»: «6:22. "Каргилл". Очередь на выезд до верха моста почти».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Администратор»: «8:20. Еленовка. Основная почти до второго туалета. Льготная 15 машин. 2-ю группу в льготу не пропускают».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.