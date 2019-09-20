Решение об уходе России из Донбасса еще не принято, – эксперт

Заявления, сделанные зарубежными политиками и дипломатами по Донбассу, о возможности быстро завершить вооруженный конфликт носят идеалистический характер. Об этом заявил глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

По его словам, обнадеживающие заявления по Донбассу звучат с 2014 года об уходе России из Донбасса, «сохранив лицо», но проблема остается нерешенной.

«Просто так Россия не уйдет. Для каждой из сторон конфликта компромисс не должен быть поражением – ни для Украины, ни для России. Надо найти компромисс, но проблема сейчас в том, что Россия ставит ультиматумы. Россия требует от нас условий, часть которых неприемлема. В этом сейчас главная проблема», – отмечает Фесенко.

«По данным ряда источников, некоторые российские руководители советуют Путину все-таки сбросить сейчас тяжесть ОРДЛО*, за которую платить надо и из-за чего куча других проблем. Поэтому им нужно дать некую политическую картинку, что Украина пошла на компромисс, и что для России это не является поражением. Вот что имеется ввиду, когда говорят, что Россия должна красиво уйти из этого конфликта, но это немного идеалистическая картина. Самое сложное – это действительно как найти взаимоприемлемый компромисс, и пойдет ли Путин и Россия на такой компромисс», – считает политолог.

Эксперт отметил, что в связи с обсуждением «формулы Штайнмайера» о проведении выборов на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса есть масса других вопросов, а «страшилки», которыми пугают украинское общество относительно предоставлению ОРДЛО особого статуса, не соответствуют действительности.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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