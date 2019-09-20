Сводка из зоны ООС за 19 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Николаевки – из стрелкового оружия;

вблизи Богдановки – из вооружения БМП, гранатометов различных систем;

неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого – из стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловки – из минометов калибром 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Золотого – из стрелкового оружия;

неподалеку Орехово – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Луганского – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Травневого – из минометов калибром 82 мм и стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского – из минометов калибром 82 мм.

С начала текущих суток НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новолуганского – из ручного противотанкового гранатомета.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 17 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 88 единиц. Обстрелам подверглись Донецкий аэропорт, поселки Александровка, Жабичево, Старомихайловка и Трудовские на окраинах и в окрестностях Донецка; горловский поселок Зайцево; села Петровское, Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БТР/БМП, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

Также в «ДНР» уверяют, что мирный житель был ранен на западе Донецка в результате обстрела.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Нижнее Лозовое, Логвиново и Калиново. Огонь велся из минометов калибром 120 мм, противотанкового гранатомета СПГ-9 и автоматического гранатомета АГС-17».