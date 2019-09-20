Перешел на сторону «ДНР»: На Донетчине осужден «начальник донецкой полиции»

На Донетчине «начальник донецкого городского управления МВД ДНР» заочно приговорен к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, приговор в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией, или участие в ней) Уголовного кодекса Украины, вынес Димитровский городской суд.

«51-летний житель г. Донецка, будучи работником Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в нарушение присяги сотрудника правоохранительных органов Украины пренебрег своими служебными обязанностями, не переехал после оккупации г. Донецка террористической организацией "ДНР" на контролируемую украинскими властями территорию и в марте 2015 года стал активно сотрудничать с террористами, заняв пост так называемого "начальника донецкого городского управления МВД ДНР"», – говорится в сообщении.

«Находясь на указанной "должности" и действуя вопреки действующему законодательству Украины, сообщник террористов продолжает осуществлять руководство деятельностью так называемых "органов полиции ДНР" в г. Донецке, в частности координируя вопрос о задержании граждан и привлечении их к "уголовной ответственности"», – заявили в прокуратуре.

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