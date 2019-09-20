ЮНИСЕФ направил гуманитарную помощь на неподконтрольный Донбасс

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ 19 сентября направил на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса гуманитарный груз в состав которого вошли товары медицинского назначения. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовал грузовик с гуманитарной помощью от Детского фонда ООН "UNICEF". Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены товары медицинского назначения весом 649,2 кг», – сказано в сообщении.