Блогер из Донецка рассказал о ценах на аренду и покупку квартир

В неподконтрольном украинской власти Донецке сдают в аренду и продают (по «законам ДНР») квартиры. О ценах рассказал местный блогер «Виконста».

По его словам, все, что требуется для покупки квартиры в Донецке – это паспорт любого государства и «чемодан денег». Также он назвал цены на различные квартиры. «Первый вариант у нас будет топовый. Дизайнерская 3-комнатная площадью 120 кв. м квартира, расположенная в одном из самых лучших домов города в Ворошиловском районе. Общая стоимость – 61 тыс. долл.», – сообщил «Виконста».

Следующий вариант, по его словам, немного попроще. «3-комнатная, находится недалеко от площади Ленина, 2 этаж из 5-ти… Цена – 23 тыс. долл.», – рассказал дончанин.

В обоих случаях хозяева недвижимости оставляют покупателю мебель и технику.

Житель Донецка назвал еще один вариант: на продажу выставлена квартира от собственника в Петровском районе, на окраине, общая площадь – 76 кв. м. Цена – 8 тыс. долл.

«Чем дальше от центра города, тем дешевле квартиры», – пояснил дончанин.

Рассказал «Виконста» и об аренде. По его словам, большинство людей, которые учатся, работают в Донецке, выбирают жилье ближе к центру города. Одна из основных причин: тем, кто работают в центре, с окраин тяжело добираться, с пересадками.

Что касается цен, в микрорайоне Топаз, в конце улицы Куйбышева, сдается 2-комнатная квартира с мебелью 2000-х годов, холодильником, телевизором и стиральной машинкой. Стоимость составляет 5,5 тыс. руб. (2,1 тыс. грн по местному курсу на 23.09.2019) в месяц плюс оплата по счетчикам.

2-комнатная на Текстильщике (Кировский р-н), в районе «Поляны» сдается за 5,5 тыс. руб. (2,1 тыс. грн) плюс счетчики. Эта квартира расположена на 4-м этаже 5-этажки, чистая и ухоженная. Также требуется внесение залоговой суммы.

«Виконста» назвал также стоимость аренды вип-квартиры в центральном районе города: с хорошими условиями, в новостройке (2011 года), с паркингом, охраной и закрытой территорией. 3-комнатная квартира площадью 110 кв. м. имеет собственную котельную. За аренду просят 20 тыс. руб. (7,7 тыс. грн) плюс оплата по счетчикам.

Дончанин отметил низкую стоимость коммунальных услуг. «Я живу в однокомнатной квартире в центре города. Квадратура у меня – 38 кв. м. За все коммунальные услуги в декабре я буду платить 2,5 тыс. руб. (958 грн – ред.)», – рассказал житель Донецка.

В 3-4-комнатных квартирах, по его словам, коммуналка достигает 3-4 тыс. руб. (1,1-1,5 тыс. грн).

Такую стоимость квартир «Виконста» считает дешевой. Пользователи соцсетей с ним не согласны, отмечая, что аренда в 5,5 тыс. руб. (2,1 тыс. грн) – это дорого, с учетом нынешних зарплат в Донецке:

Инга: «Ну и где там дешевые квартиры? Снять квартиру 5 тыс. руб. (1,9 тыс. грн – ред.) + счета и что получается? А зарплаты мизерные. И где же там дешевое жилье»;

Наталья: «3 тыс. руб. (1,1 тыс. грн –) при среднем заработке в 7 тыс. (2,7 тыс. грн) – это просто *опа. Девиз типа: "А зато у нас коммуналка дешевая" уже не актуален»;

Давид: «При таких ценах нужно хотя бы 30 тыс. руб. (11,5 тыс. грн – ред.) получать, а не 5 тыс. руб. (1,9 тыс. грн)»;

Антонина: «И продажа очень дорого. И съем дорогой. Зарплаты мизерные, пенсии копеечные»;

«AragornMG3»: «Ага, дешево все в Донецке с пенсией в 5 тыс. руб. (1,9 тыс. грн – ред.) и минимальной зарплатой в 4 тыс. руб. (1,5 тыс. грн)».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube-канала «Виконста»

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