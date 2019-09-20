В 2020 году на безопасность и оборону Украины планируют направить 245 млрд грн

В 2020 году на безопасность и оборону из государственного бюджета Украины планируют направить 245 млрд грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 сентября, в ходе представления законопроекта о госбюджете на 2020 год заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

«В этом бюджете на национальную безопасность и оборону заложено 245 млрд грн. причем по статьям распределено – это 5,4% от ВВП. По статьям распределены расходы, базируясь на расходах 2019 года», – сказала она.

«Прошу обратить внимание, что появилась отдельная бюджетная программа №65010, в которой на Совет национальной безопасности и обороны заложены дополнительные средства, которые будут распределены во втором чтении», – отметила Маркарова.

Напомним, в ходе брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об основных векторах Госбюджета-2020. А министр финансов Оксана Маркарова сообщила о государственном долге, который должна выплатить Украина и о новых займах, а также о размере минимальной зарплаты. Представители Кабмина отметили, что пока бюджет-2020 рассчитывался на основании прогнозного курса 28,2 грн за доллар.

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