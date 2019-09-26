Беларусь готова восстанавливать инфраструктуру Донбасса, – Лукашенко

Беларусь готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса. Об этом сегодня, 26 сентября, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ, передает «БелТА».
«Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины – это боль в сердцах и белорусов. Наша боль», – сказал он.
По его словам, Беларусь делает и продолжит делать все от нее зависящее для достижения мира в Украине – от обеспечения работы Трехсторонней контактной группы в Минске до оказания гуманитарной помощи и участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса. «Мы предпримем любые шаги, которые помогут приблизить нас к миру», – заявил Лукашенко.
Он также выразил готовность ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украинско-российской границы.
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