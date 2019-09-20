В NRC рассказали о помощи пострадавшим в результате конфликта на Донбассе

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) продолжает оказывать помощь населению, пострадавшему в результате конфликта в Украине. В течение июля и августа 2019 года специалисты информировали, консультировали людей, а также оказывали правовую помощь. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает пресс-служба NRC.

В частности, 3300 человек в Донецкой и Луганской областях получили информацию и помощь по вопросам регистрации фактов рождения и смерти, жилищных, земельных и имущественных прав, пенсионных и других социальных выплат. Из них правовую информацию получили 847 человек, консультации – 2153 человека, правовую помощь – 379 человек.

Кроме того, было продолжено сотрудничество с Украинским Хельсинским союзом по правам человека по решению системных вопросов, волнующих внутренне перемещенных лиц и пострадавших в результате конфликта громад на Востоке Украины. В общественных приемных УХСПЧ в городах Мариуполь, Харьков, Запорожье, Днепр и Покровск были предоставлены юридические услуги 125 лицам.

Также специалисты NRC провели тренинг по проблемным вопросам текущего применения гражданского законодательства, влияния решений Европейского суда по правам человека в украинских судах в соответствии с практикой Верховного суда для 29 судей районных и апелляционных судов Донецкой и Луганской областей.