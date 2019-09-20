Украинская делегация в ТКГ отстаивает интересы Украины в переговорах по Донбассу, – Лутковская

Украинская делегация на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе продолжает отстаивать национальные интересы Украины, а не «сдавать» их. Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская.

«Все установки, которые, я как член переговорной группы, получаю как от президента Украины Зеленского, так и от президента Кучмы, который является главой нашей делегации, все установки как раз касаются сохранения украинских интересов в рамках наших переговоров», – сказала она.

«Учитывая это, я как человек, который находится внутри процесса, просто даже не могу себе представить: где, каким образом и как можно "сдать Украину". Наоборот, наше задание – максимально выдержать интересы нашей страны», – подчеркнула Лутковская.

Она назвала, каким решением украинских властей для нее лично могла бы быть «сдача национальных интересов Украины»: «Для меня лично это могло бы быть решение вопроса относительно того, что мы строим стену на линии соприкосновения на Донбассе и мы забываем о Донбассе, и Донбасс больше не украинская территория. Это для меня бы было сдачей украинских интересов».

По ее словам, и амнистия, и местные выборы на неподконтрольном украинским властям Донбассе не являются сдачей национальных интересов Украины. «И первое, и второе – это требование Минских соглашений», – отметила эксперт.

«Другой вопрос – нужно четко понимать, чего ожидает украинское общество. При этом я говорю обо всем украинском обществе без исключений на оккупированной и неоккупированной территориях. Кроме того, нужно понимать, каким образом и по каким правилам будет проведена и амнистия, и выборы. И при определенных правильных шагах, при определенном правильном диалоге это не будет никоим образом сдачей украинских интересов», – прокомментировала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

Напомним, 18 сентября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила «формулу Штайнмайера» и ее место в имплементации Минских соглашений, а также вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в Украине и России. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу «формулы Штайнмайера» о местных выборах на Донбассе, но ее реализация возможна только при условии выполнения ряда пунктов.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов в свою очередь заявил, что украинские представители на заседании в Минске отказались подписать «формулу Штайнмайера», тем самым поставив под угрозу проведение саммита «нормандской четверки».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Украинского института по правам человека»

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