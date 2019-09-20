В Германии инициировали второй разговор с Лавровым о Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 19 сентября, провел еще один телефонный разговор с главой МИД Германии Гайко Маасом о переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Отмечается, что этот разговор также, как и 18 сентября, состоялся по инициативе Германии. «Министры продолжили обсуждение путей реализации решений саммитов в Париже и Берлине в 2015-2016 годах в Нормандском формате относительно закрепления "формулы Штайнмайера", а также разведения сил и средств на пилотных участках в Петровском и Золотом», – заявили в МИД РФ.

«Рассмотрена ситуация в связи со срывом делегацией Киева в ходе заседания Контактной группы в Минске 18 сентября согласования соответствующих предложений, ранее одобренных на встрече советников лидеров стран Нормандского формата. Условлено оставаться в плотном контакте для обеспечения безусловного выполнения Минского комплекса мер по урегулированию в Украине», – утверждают в российском дипведомстве.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что выборы на неподконтрольном Донбассе могут состояться только после деоккупации, а изменения в Конституцию Украины об особом статусе вноситься не будут. Пристайко сообщил и о том, что 2 сентября он дал согласие на «формулу Штайнмайера» на встрече дипломатических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата.

Напомним, 18 сентября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила «формулу Штайнмайера» и ее место в имплементации Минских соглашений. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу «формулы Штайнмайера» о местных выборах на Донбассе, но ее реализация возможна только при условии выполнения ряда пунктов.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов в свою очередь утверждает, что украинские представители на заседании в Минске отказались подписать «формулу Штайнмайера», тем самым поставив под угрозу проведение саммита «нормандской четверки».

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