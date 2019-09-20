Новая украинская власть пока не предложила своего видения пути к миру, – аналитик

Новая украинская власть пока не предложила своего видения пути к миру, урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом «Донецким новостям» рассказал аналитик, политический эксперт Александр Кочетков.
По его словам, все происходящее сейчас по мирному урегулированию – это попытка реализации договоренностей, достигнутых с РФ и Западом предыдущим президентом Петром Порошенко. «Никакого своего видения пути к миру новая власть пока не предложила. Соответственно, и достоинства, и риски – прежние. К достоинствам я бы отнес шансы на прекращение обстрелов и некоторую деэскалацию происходящего. Но это именно шансы, а не уверенность», – считает эксперт.
Александр Кочетков отмечает, что отсюда – и риски мирного процесса по «формуле Штанмайера». Главный риск – Украина выполнит свою часть обязательств, Россия нет, под любым предлогом или вообще без предлога.
«Кроме этого, резко ухудшится общественно-политическая обстановка в Украине. Потому что мирный процесс с "особым статусом Донбасса" не приемлет значительная часть украинского общества. И здесь уже никак не поможет высокий электоральный рейтинг Владимира Зеленского», – рассказывает аналитик.
«Тем более, что сознательно будут раскачивать ситуацию противники новой власти во главе с Петром Порошенко, они уже сейчас к этому готовятся», – добавляет он.
По словам Кочеткова, также возрастает угроза распада Украины. «Потому что немедленно вслед за получением "особого статуса" Донбассом с подобными требованиями выступят Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Одесская и еще ряд областей Украины. Как купировать этот "парад суверенитетов-лайт" – непонятно», – говорит эксперт.
«Сейчас ключ к развитию ситуации – в понимании президентом Зеленским не только призрачного успеха мирного процесса (РФ не нужен мир в Украине, ей нужна вся Украина!), но и тех сложнейших социально-политических проблем, которые вызовет непродуманное движение в этом направлении», – добавляет он.
С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Мир для Донбасса: Эксперты оценили риски».
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