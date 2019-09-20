ДТП на Донетчине: Водителя из покореженного авто доставали спасатели

В Донецкой области в результате ДТП мужчина оказался заблокирован в автомобиле. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в четверг, 19 сентября, в 20:14 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии неподалеку г. Дмитровка (Волновахский р-н).

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся.

«В результате аварии водитель был зажат в кабине. Бойцы ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали мужчину и передали его работникам "скорой помощи". Мужчина был госпитализирован в Волновахскую ЦРБ с предварительным диагнозом: закрытый перелом правого бедра, ЗЧМТ в состоянии средней тяжести», – рассказали в ГСЧС.