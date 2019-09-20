Глава Луганщины проверил, как ремонтируются дороги (Фото)

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий проверил состояние дорог и качество ремонтных работ в Старобельском районе – на дороге от Старобельска до Новопскова. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Комарницкий побывал в Верхней Покровке (Старобельский р-н), где находится наиболее проблемный участок.

О состоянии асфальтового покрытия докладывал начальник областной Службы автодорог Юрий Бережной. По его словам, 7 км автомобильной дороги «КПП "Танюшевка" – Старобельск – Бахмут» отремонтированы в позапрошлом году, в текущем году средства не выделялись. В Верхней Покровке сделали ямочный ремонт за счет текущего ремонта. Ямочный ремонт, по словам Бережного, был выполнен на площади в 240 кв. км, по плану же – 160 кв. км.

При этом на вопросы о наличии экспертиз и проектной документации Виталий Комарницкий ответов не получил.

Кроме того, Виталий Комарницкий проверил, как выполняется его поручение по ускорению ремонтных работ на трассе общего пользования государственного значения «Чугуев – Меловое» на участке между населенными пунктами Сватово и Мостки. Сейчас здесь работают две бригады работников в составе 60 человек, 20 единиц специальной техники и два асфальтоукладчика.

Производится устройство основания щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом, и нижнего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. После этого будет положен верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона.

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