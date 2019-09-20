Наработали «дорожную карту»: В штабе ООС обсудили новые правила пересечения КПВВ

В штабе Объединенных сил состоялось координационное совещание по обсуждению изменений в нормативном регулировании пересечения линии разграничения на Донбассе и технологические особенности контроля. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что совещание прошло с участием представителей органов и подразделений Объединенных сил, вовлеченных в функционирование контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).
«По итогам совещания наработана "дорожная карта" введения в действие норм утвержденного Постановлением КМУ Порядка. Кроме того, представители подразделений Объединенных сил будут наращивать совместные усилия для обеспечения бесперебойного функционирования КПВВ и быстрого и комфортного пропуска мирного населения через линию разграничения», – говорится в сообщении.
«Утвержденный Кабинетом министров Украины Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий вступает в силу 29 октября 2019 года», – заявили в штабе ООС.
Напомним, 18 июля 2019 года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) сообщило об утверждении Кабинетом министров Украины нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, который должен заменить действующий Временный порядок пересечения линии разграничения и Порядок перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции. Этот документ должен, наконец, нормативно закрепить существующий порядок пересечения линии разграничения и сделать его соответствующим законодательству.
Согласно приказу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) № 39 от 24.03.2017, который действует в настоящий момент, один человек один раз в сутки через линию соприкосновения может провезти (кроме личных вещей и подакцизных товаров):
- товаров суммарной стоимостью до 10 тыс. грн;
- товаров суммарным весом до 75 кг.
В этом же приказе приведен перечень товаров, которые можно перевозить через украинские контрольные пункты въезда-выезда (см. «Что и сколько можно провозить через линию разграничения в 2018 году».
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